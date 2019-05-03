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Сборная Беларуси по хоккею на ЧМ в I дивизионе лучшая по игре в меньшинстве

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  • 3.05.2019, 14:08
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Вторая – по игре в большинстве.

Сборная Беларуси, выступающая на чемпионате мира в Нур-Султане (дивизион 1А), лучшая команда по игре в меньшинстве, пишет tribuna.com.

Из 10-и попыток соперникам удалось реализовать лишь одну. Вторая – Южная Корея (из десяти – две).

Также подопечные Сидоренко занимают второе место по реализации большинства. Из 9-и удалений белорусы реализовали два (28,57%). Лучшая сборная по этому показателю – Казахстан (44,44%).

Добавим, что сборная Беларуси на втором месте по эффективности бросков (11.1%). Выше только Корея – 15,71%.


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