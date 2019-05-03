Названы шесть напитков, которые более полезны, чем вода 14 3.05.2019, 14:18

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Это хорошая новость для тех, кто не любит пить воду, но хочет быть здоровым.

Вода поддерживает все процессы жизнедеятельности в нашем организме в норме, но иногда ее можно заменять другими, еще более полезными напитками, сообщает healthinfo.ua.

Большая часть нашей планеты покрыта водой. Наш организм состоит по больше части именно из воды. Мы постоянно слышим о пользе воды для нашего здоровья.

Без воды жизнь невозможна. Она поддерживает кожу упругой, свежей и молодой.

На самом деле есть даже более полезные для нашего организма, чем вода, напитки. Это хорошая новость для тех, кто не любит пить воду, но хочет быть здоровым.

Теперь ее можно заменить другими натуральными и полезными напитками, отмечают диетологи.

Не забывайте, что натуральные напитки всегда полезнее покупных. Не покупайте готовые напитки с усилителями вкуса, консервантами и дешевыми добавками, вредными для организма.

Откройте для себя напитки, которые полезнее, чем вода:

1. Сок свеклы

Раньше было очень сложно купить натуральный сок из свеклы в магазине, тем более свекольный сок без консервантов. К счастью, сейчас практически в каждом магазине его можно найти в отделе натуральных продуктов.

Обязательно попробуйте этот вкусный и питательный сок.

Он не только очень вкусный, но и содержит витамины А, B и C, антиоксиданты, кальций, аминокислоты, калий, магний, сахар и воду.

Не беспокойтесь о его приготовлении. Его также легко выжать, как и любой другой сок. Несмотря на то, что свекла очень яркого цвета, отмыть соковыжималку или блендер будет совсем не сложно.

2. Кокосовая вода

Наверняка вы сразу же подумали о ней, когда прочитали про наш список полезных напитков, ведь о кокосовой воде постоянно говорят во всех реалити-шоу и программах о здоровье.

Очень часто участники пьют только эту воду, ведь она очень сбалансированная и содержит очень много калия.

Этот минерал обеспечивает необходимое нашему организму увлажнение.

Мы советуем вам покупать кокосовую воду в аптеке или лавке натуральных продуктов, чтобы убедиться в том, что она действительно натуральная.

Этот продукт практически идентичен кокосовому молоку, которое находится внутри кокоса.

3. Вода с алоэ вера

Одно из величайших открытий 21 века — это алоэ вера. Каждый день мы узнаем о нем все больше и больше удивительных фактов: это отличное заживляющее средство, которое регулирует уровень холестерина и триглицеридов в крови.

Благодаря содержащимся в алоэ вера антиоксидантам и очищающим веществам оно благотворно влияет на кишечную микрофлору и защищает наши клетки от преждевременного старения.

Если вы страдаете от запора, проблем с холестерином или нарушения кровообращения, это ваш напиток.

4. Фрукты и ягоды вместо воды

Речь не идет о соках. Мы предлагаем вам есть сочные фрукты и ягоды для насыщения организма влагой. Лучше всего подойдут клубника, арбуз, огурец и клюква или брусника.

Постарайтесь выбирать фрукты и ягоды, наиболее полезные именно для вас. К тому же есть фрукты гораздо интереснее, чем пить простую воду.

5. Чай

Это один из самых популярных напитков в мире, который обладает множеством полезных свойств.

Например, чай:

- предотвращает развитие проблем с зубами;

- улучшает кровообращение;

- обладает противовоспалительными свойствами;

- блокирует размножение бактерий в организме.

Его также можно использовать для похудения, в особенности зеленый чай, который обладает мощным очищающим действием. Он расщепляет жир и выводит токсины из организма.

6. Гуаюса

Этот чай пока мало известен, но от этого он не стал менее полезным. Речь идет о растении, которое произрастает на экваториальных почвах, богатых кофеином и теобромином, мощными стимуляторами.

Энергетическая ценность гуаюсы идентична чаю мате. Благодаря содержащемся в нем хлорогеновым кислотам он очень полезен для сердца.

Он позволяет зарядить организм энергией очень надолго, поэтому он отлично подойдет для начала дня, даже лучше, чем кофе. Гуаюса также способствует сжиганию калорий, так как этот чай активизирует обмен веществ.

Он очень полезен для снижения веса и сжигания жира, так как он облегчает пищеварение и активизирует обмен веществ.