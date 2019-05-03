Несистемный Зеленский против системы Путина 2 3.05.2019, 14:27

3,991

Владимир Зеленский

Правитель РФ оказался смешным.

Дважды на протяжении последней недели Владимир Зеленский, избранный президентом Украины, позволил себе нелестные высказывания в адрес России и ее руководства, пишет для «Немецкой волны» журналист Сергей Руденко.

Причиной тому послужили указы Путина об упрощенном предоставлении гражданства РФ жителям оккупированного Донбасса и отдельным категориям украинцев. Зеленский дал четко понять хозяину Кремля: Киев не будет мириться с очередной попыткой России поглотить Украину.

Xозяин Кремля может стать первой жертвой нового президента Украины. Несистемный политик Зеленский начал свое заочное знакомство с президентом России без лишних дипломатических реверансов. Он упрекнул визави в ущемлении свобод россиян, попытке РФ разрушить украинскую государственность, упомянул об аннексии Крыма и оккупации Донбасса. Президент России, конечно, попытался "держать марку" и в ироничном стиле ответил на заявления Зеленского. Правда, вышло у него не так хорошо, как у бывшего капитана КВН.

Xозяин Кремля может повторить ошибку Петра Порошенко - ввязываясь в затяжное противостояние с Зеленским, Путин сам может оказаться смешным. И для этого бывший худрук студии "Квартал 95", поверьте, найдет достаточно поводов. Ведь публично состязаться с профессиональным стендапером - это не со стерхами летать. Одна неудачная шутка - и из великого и могущественного политика, коим себя считает Путин, он может превратиться в заурядного юмориста.

Зеленский не будет уступать Москве

Президент РФ не стал ждать вступления Владимира Зеленского в должность президента и приготовил ему уже несколько неприятных "сюрпризов". С 1 июня запрещен экспорт из России в Украину нефти и нефтепродуктов. Кремль объявил об упрощении выдачи украинцам российских паспортов.

Во время заочного диалога с хозяином Кремля новоизбранный президент Украины заключил: "общее", что осталось между двумя странами после аннексии Крыма и оккупации части Донбасса, это государственная граница. 400 километров которой (в ОРДЛО) контролируется только со стороны России. Это заявление сегодня означает по крайней мере одно: Зеленский не собирается ни в чем уступать Москве. Вопрос лишь в том, как долго он продержится. .

Трудно спрогнозировать действия России после того, как президентское кресло займет Владимир Зеленский. У Москвы сейчас достаточно и политических, и экономических, и военных рычагов влияния на Украину. Пока Путин просто "играет мускулами". В ответ - жесткие заявления Зеленского, приправленные легкой иронией. Сохранится ли этот же стиль общения после личной встречи двух президентов, никто точно не знает. Даже они сами.

Риторика Зеленского на протяжении последней недели позволяет предположить, что кардинальных изменений во внешней политике Украины после ухода Петра Порошенко не произойдет. Никакого резкого крена в сторону Москвы, чего опасались украинские патриоты во время избирательной кампании, точно не будет. Зеленский, скорее всего, будет реализовывать начатую своим предшественником стратегию "Прочь от Москвы". Да-да, именно тот Зеленский, которого считали "агентом Кремля".

Наивно полагать, что президент 42-миллионной страны, получивший на выборах поддержку 73% проголосовавших избирателей, в условиях войны бросится в объятия "старшего брата". Вполне может оказаться, что через полгода-год те, кто категорически не воспринимал избрание Зеленского президентом Украины, станут его самыми ярыми сторонниками. А те, кто голосовал за него в надежде на возврат страны в орбиту России, будут в нем разочарованы.

В новейшей украинской истории нечто подобное уже было. В 1994 году Леонид Кучма, победивший с пророссийской риторикой на президентских выборах, вынужден бы поменять свою позицию, заручившись поддержкой правых сил. Но Кучма, в отличие от Зеленского, никогда не позволял себе резких высказываний в адрес российского руководства. Да, тогда не было аннексии Крыма и войны в Донбассе. В сегодняшних же условиях только четко артикулированная позиция Зеленского по всем вопросам украино-российских отношений позволит ему не только троллить Путина, но и отстаивать интересы Украины с помощью международного сообщества.