В Беларуси правозащитники требуют отменить плату за мирные собрания 7 3.05.2019, 14:37

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Иллюстрационное фото EPA

Oна нарушает даже права верующих.

Белорусские правозащитники подписали коллективное требование к властям с требованием отменить взимание оплаты услуг государства во время проведения массовых мероприятий. Текст документа размещен на сайте правозащитного центра «Весна»:

- 25 апреля 2019 года стало известно, что организаторы традиционного шествия "Чернобыльский шлях" были вынуждены отозвать ранее поданную ими в Мингорисполком заявку о разрешении проведения шествия и митинга и отказаться от его проведения по причине невозможности оплаты организаторами расходов по проведению данного мероприятия. Согласно озвученной ими информации, расходы составили 5737 белорусских рублей, либо более 2000 долларов США.

По этой же причине отказались от проведения первомайского собрания и представители независимых профсоюзов. За отказ оплатить расходы по проведению Дня воли 24 марта 2019 в г. Минске его организаторов, представителей ряда оппозиционных партий и организаций – Юрия Губаревича, Николая Козлова, Игоря Борисова и Ольгу Ковалькову – привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 23.34 КоАП Республики Беларусь за нарушение порядка организации массовых мероприятий.

Правозащитное сообщество не раз обращало внимание на то, что требования об оплате проведения мирных собраний, связанных с реализацией гражданами страны свободы мирных собраний и выражения своего мнения, являются недопустимой практикой, серьезно ограничивают возможности реализации этих свобод на практике. Однако предложения правозащитников об изменениях Закона "О массовых мероприятиях" так и не были приняты во внимание.

Соответствующие рекомендации о приведении законодательства в соответствие международным стандартам в области прав человека неоднократно были адресованы Беларуси международными организациями, в том числе и Комитетом по правам человека ООН по итогам процедуры отчета Республики о выполнении положений Международного пакта о гражданских и политических правах 8 и 9 октября 2018 г. Среди прочего Комитет по правам человека выражал обеспокоенность положением об обеспечении медицинских услуг и уборки территории в местах проведения собрания, возлагаемых на их организаторов, а также созданием препятствий для свободного проведения ежегодных массовых митингов в связи с Днем воли в марте и Дня памяти о чернобыльской катастрофе в апреле.

С принятием «палатой представителей» изменений в Закон "О массовых мероприятиях", а также принятием в его развитие постановления совета министров № 49 ситуация с реализацией свободы мирных собраний гражданами страны ухудшилась еще больше, поскольку размеры затрат на их проведение, предусмотренные законодательством, представляют собой серьезную помеху в реализации гарантированных конституционных свобод.

Надо отметить, что под действие законодательства и соответственно постановлению совмина № 49 попадают и религиозные собрания, что традиционно организуются представителями различных религиозных конфессий. Ограничения в проведении таких собраний приводит и к ограничениям религиозных свобод.

В связи со сложившейся ситуацией мы, представители правозащитных организаций Беларуси, требуем от «депутатов» «палаты представителей»:

- внести изменения в Закон "О массовых мероприятиях", приведя его в соответствие с международными стандартами в области прав человека;

от совета министров:

- отменить постановление № 49 «Об утверждении Положения о порядке оплаты услуг по охране общественного порядка, оказываемых органами внутренних дел, расходов, связанных с медицинским обслуживанием, уборкой территории после проведения на ней массового мероприятия";

от властей Беларуси:

- гарантировать гражданам страны возможность осуществления ими свободы мирных собраний и выражения своего мнения;

- прекратить практику привлечения граждан к ответственности за мирную реализацию ими конституционных свобод, мирных собраний и выражения мнения.

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