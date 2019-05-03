Генерал армии США Тод Уолтерс назначен новым командующим силами НАТО в Европе 3.05.2019, 14:45

Генерал Тод Уолтерс

Фото: ВВС США

Генерал Тод Уолтерс – бывший летчик-истребитель.

Генерал военно-воздушных сил США Тод Уолтерс получил назначение пост верховного главнокомандующего объединенных вооруженных сил НАТО в Европе (SACEUR), сменив на этой должности генерала Кертиса Скапаротти, сообщается на сайте SHAPE, пишет gordonua.com.

Уолтерс принял командование на силами НАТО на церемонии в Верховном штабе Союзных держав Европы (SHAPE) при участии генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга.

Генералу Уолтерсу было передано знамя Объединенных сил НАТО, а Столтенберг вручил генералу Скапаротти медаль НАТО "За отличную службу".

"Мы озабочены не только защитой людей, но и защитой наших свобод. В течение 70 лет альянс защищал свободу, демократию и верховенство закона. Мы защищаем наши ценности и право человека жить своей жизнью. НАТО успешно противостояла Советскому Союзу, остановила жестокие войны на Балканах, принесла победу над Аль-Каидой в Афганистане и способствовала распространению демократии в мире", – сказал Столтенберг.

Генерал Кертис Скапаротти занимал должность главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе с 11 марта 2016 года по 3 мая 2019 года, сменив на этом посту бригадного генерала Филипа Бридлава. Это его последняя должность в армии – в конце мая Скапаротти должен выйти в отставку, имея почти 40 лет стажа военной службы.

Генерал Тод Уолтерс – бывший летчик-истребитель. В разное время Уолтерс возглавлял ВВС США в Европе и Африке (штаб-квартиры – авиабаза Рамштайн, Германия, авиабаза Калкари, Германия), принимал участие в операциях США в Ираке и Афганистане. 15 марта 2019 года, согласно сообщению министерства обороны США, исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан объявил о выдвижении генерала Уолтерса на пост командующего силами НАТО в Европе президентом США Дональдом Трампом.