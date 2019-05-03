Реальная безработица в Беларуси в 15 раз больше, чем официальная 9 3.05.2019, 14:56

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За последние три года количество занятых в белорусской экономике сократилось на 120 тысяч человек.

Количество безработных - сокращается, но рабочих - не увеличивается. Такой феномен на белорусском рынке труда зафиксировал отечественный Институт экономики Национальной академии наук, передает «Белсат». Насколько остра на самом деле проблема с безработицей в нашей стране? И чем грозит сокращение рабочих рук? Выясняли журналисты.

Количество зарегистрированных безработных за последние три года сократилось вчетверо и составляет всего 13 000 человек - отмечает в своем анализе Институт экономики Национальной академии наук. Вот только рабочих рук почему-то не добавляется. Снятых в экономике стало на 120 000 меньше.

«Население Беларуси просто сокращается. Естественного прироста слишком мало, чтобы он подтягивал предложение на рынке», - говорит экономист Леонид Фридкин.

Сокращение рабочей силы замедляет экономику. И причина этого сокращения не только в старении белорусов.

«Значительной части людей в расцвете сил и возможностей приходится искать заработки за границей. Причем какой размер этого оттока у нас, до сих пор точно никто сказать не может», - добавляет Фридкин.

Реальная безработица в Беларуси высшее зарегистрированной в 15 раз - одновременно констатирует Институт экономики. Согласно проведенному ими опросу, без работы в стране почти 220 тысяч человек или 5% активного населения. Причем среди молодежи до 24 лет безработный каждый десятый.

«Молодые люди хотят найти себе что-то намного лучшее, чем то, что предлагает им рынок. Поэтому многие из них дольше пребывают в ситуации безработицы. Кроме того, молодым в определенном смысле приходится легче, так как многих из них в дальнейшем поддерживают родители, поэтому они могут себе позволить дольше искать работу», - говорит Екатерина Борнукова из исследовательского центра «BEROC».

Высокооплачиваемую работу в Беларуси могут найти пока только работники финансового сектора и айтишники. Остальным приходится надеяться на долго обещанные 500 долларов. Причем чаще всего белорусы получают зарплату на четверть ниже.

«Нам необходимы структурные реформы, потому, что мы видим, что все административные попытки повысить зарплаты не работают или работают очень медленно. А все последние попытки почти бессильны», - добавляет Екатерина Борнукова.

Даже тот небольшой рост зарплат, который наблюдается в нашей нереформированной экономике, опережает производительность труда - предупреждают эксперты Академии наук и советуют «сократить диспропорции, которые нарастают».