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Названы самые маленькие страны мира для путешествий

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  • 3.05.2019, 15:14
  • 1,391

Но отдых там грандиозный.

В мире есть несколько стран, которые по размеру напоминают небольшой город, а иногда их общая площадь даже меньше. "Сегодня" предлагают вам ознакомится со списком топ-5 самых маленьких стран на планете. Там вы точно не потеряетесь!

Самое маленькое государство в мире – Ватикан. Это действительно странно, но площадь страны – всего 0,44 кв. км, а население – 1 000 человек.

Сан-Марино расположено на территории Италии. Площадь государства – 61 кв. км. Кстати, живет в Сан-Марино около 32 000 человек, а всего 50 из них служат в местной армии.

Лихтенштейн – это мини-государство на западе Европы, площадь - 160 кв. км.

Мальдивы - островное государство. В его составе около 1 200 островов, но они невелики, а общая их площадь – 298 кв. км.

Республика Мальта находится в Средиземном море на островах. Общая площадь всех островов – всего 316 кв. км.


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