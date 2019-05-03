В Минске неожиданно ликвидируют польский магазин Reserved 6 3.05.2019, 15:35

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С этим связано несколько факторов.

В торговом центре Galleria Minsk неожиданно ликвидируют магазин польского бренда Reserved. В группе компаний «РАПА» tut.by объяснили, что дело не в новом магазине H&M, который откроется в Galleria Minsk в ближайшее время, а в сотрудничестве с польской стороной от Reserved.

— С ликвидацией магазина связано несколько факторов. И дело не в H&M. Для нас недостаточно понятна позиция LPP к белорусскому рынку (LPP — польский бренд, в который входит сеть магазинов одежды. Из них «РАПА» развивает Reserved, Mohito, Sinsay. — Прим. ). Там поменялись управленцы, и они видят другой формат развития, хотят сами открывать магазины в Беларуси. И это несмотря на то, что у нас эксклюзивный контракт на пять лет, возможно, вопрос решится в судебном порядке. Сейчас идут переговоры по разрешению этой ситуации, — объяснили в компании.

Еще один фактор, который повлиял на ликвидацию магазина — на месте Reserved частично откроется первый в Минске H&M — он займет первый и часть второго этажа. На втором, где был мужской и детский отдел Reserved, будет работать New Yorker, который также развивает группа компаний «РАПА».

— Мы сконцентрировались на развитии New Yorker, показатели этой сети нас устраивают больше, чем брендов LPP, — объяснили в компании.

В компании нам объяснили, остальные магазины — Reserved в Green City, Mohito и Sinsay продолжат работу.

Напомним, первый магазин польского бренда Reserved открылся в ТРЦ Galleria Minsk на проспекте Победителей в 2017 году. Франшизу Reserved купила группа компаний «Рапа» у польской компании LPP SA. В портфель польской компании входят также Сropp, House, Mohito, Sinsay. А белорусская компания развивает сеть гипермаркетов «Green» и проект fashion. У белорусов на франшизу Reserved эксклюзивные права, то есть другие белорусские компании приобрести ее уже не смогут.