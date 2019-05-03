Обама станет продюсером сериала про Трампа 3.05.2019, 15:50

Книгу «Пятий риск» экранизируют.

Продюсерская компания Higher Ground Productions, которую основали Барак и Мишель Обама, собирается экранизировать для стримингового сервиса Netflix книгу Майкла Льюиса "Пятый риск", в которой рассказывается о начале работы администрации действующего президента США Дональда Трампа. Об этом предшественник Трампа Барак Обама рассказал в интервью Variety, пишет kasparov.ru.

Сама книга представляет собой сборник интервью, взятых у чиновников в министерствах энергетики, торговли и сельского хозяйства. По словам Обамы, компанию Higher Ground Productions создавали для того, чтобы рассказывать истории о демократии и гражданских правах, о расах и классах. По мнению бывшего президента США, все эти истории должны не только развлекать, но и просвещать и вдохновлять. В продюсерской компании ранее заявляли, что сериал больше будет выстроен вокруг уроков гражданской сознательности, а не вокруг фигуры Трампа.

Среди других проектов, над которыми работает Higher Ground Productions, экранизация биографии американского писателя Фредерика Дугласа, сериал о модной индустрии в Нью-Йорке после Второй мировой войны и программа для детей о продуктах питания.