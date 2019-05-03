«В Беларуси ситуацию нужно менять» 1 3.05.2019, 15:52

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В независимый профсоюз РЭП обратилась кассир «Гиппо» из Заславля.

Оксана Врублевская около года работает старшим кассиром в «Гиппо», который находится в Заславле. За это время, по её словам, руководство магазина неоднократно нарушало законодательство о труде, пишет praca-by.info.

– В магазине не соблюдаются санитарные нормы работы за кассой, не предоставляются перерывы на 15 минут каждые 2 часа. Мы работаем в антисанитарии - есть мыши, крысы и тараканы. К тому же дополнительные работы никак не оплачиваются. То, что я, например, кроме своих прямых обязанностей кассира, улаживаю конфликтные ситуации с покупателями или провожу контроль поставок и выкладки некоторых видов продукции, никак не фиксируется и соответственно дополнительных средств за это я не получаю. Кроме того работодатель не обеспечивает безопасные условия труда при работе за кассой. Все кассы не заземлены и время от времени бьют током, - рассказывает Оксана.

После тщетных попыток отстоять свои права самостоятельно, женщина обратилась за юридической помощью в РЭП.

– С противопожарной безопасностью тоже беда – загромождены проходы. Если что-то случится, пострадают ведь невиновные люди. Неужели руководство этого не понимает? Сейчас я просто хочу уволиться, но меня не отпускают, - дополняет Оксана Врублевская.

Правовой инспектор профсоюза Беляков Юрий помог работнице составить обращение в Департамент госинспекции труда по Минской области с просьбой провести проверку по указанным фактам, установить нарушения трудового законодательства и принять необходимые меры реагирования для устранения выявленных нарушений.

Переговоры профсоюза РЭП и универсама «Заводской» шли больше месяца

– К сожалению, у торговых сетей одинаковая проблема: они хотят по максимуму использовать людей, а платить минимально. Законы рынка сейчас поменялись. И только Декрет №29, который позволяет держать продавца на месте, пока позволяет это делать в Беларуси. Ситуацию нужно менять. Я с этим вопросом активно работаю. Данному нанимателю дам совет: человек не хочет с вами работать - отпустите его по-хорошему. Иначе он все равно уйдет, а предприятие получит определенную репутацию, и руководству еще сложнее будет набирать персонал, - отметил Юрий Беляков.