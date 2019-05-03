Стало известно, какой будет погода в большие выходные 1 3.05.2019, 16:05

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Прогноз на ближайшие четыре дня.

Начало мая выдалось прохладным, температурный фон удерживается на 1−3°С ниже климатической нормы. В ближайшие дни ожидается неустойчивая с дождями погода. Об этом tut.by сообщили в Белгидромете Минприроды.

4 мая, в субботу, погодные условия в нашей стране будет определять прохладная неустойчивая воздушная масса. Ночью по юго-востоку, утром и днем местами по стране пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха минимальная ночью +1…7°С, по Гомельской области +8…9°С, в отдельных районах страны ожидаются заморозки 0…-2°С; максимальная температура днем в основном +11…17°С, по юго-востоку Беларуси до +19°С.

В воскресенье, 5 мая, территория Беларуси окажется под влиянием активных атмосферных фронтов. Ожидается преобладание облачной погоды, на большей части территории страны дожди, местами по юго-востоку грозы. Температура воздуха минимальная ночью составит +2…8°С, по югу +9…11°С; максимальная температура днем +8…14°С, по юго-востоку страны +15…22°С.

В понедельник, 6 мая, под влиянием фронтального раздела на большей части территории Беларуси ожидаются дожди, в юго-восточных районах местами грозы. Температура воздуха минимальная ночью +3…9°С, максимальная температура днем +8…14°С; по востоку страны ночью +10…12°С, днем +15…18°С.

7 мая, во вторник, преимущественно по восточной половине страны пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью +1…7°С, по востоку +8…10°С, в западных районах Беларуси местами заморозки 0…-2°С; максимальная температура днем +8…15°С, по югу страны до +17°С.