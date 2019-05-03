Сколько стоит земля в центре Минска? 2 3.05.2019, 16:14

Журналисты провели расследование.

Расследования «Белсата» постоянно вызывают резонанс и часто – реакцию фигурантов. Не обошлось без этого и после расследования «Дары для «данайцев». В материале журналисты раскрыли, как власти по необъяснимым причинам раздают практически за бесценок огромные элитные участки под застройку в Минске ограниченному кругу избранных частных компаний.

После выхода расследования, журналисты получили письмо от ОАО «10-е Управление начальника работ». В нем фирма оспаривает расследование о схемах с признаками коррупции при распределении властями столичных участков под застройку и заявляет, что журналисты в своем расследовании искажают факты, а также наносят ущерб деловой репутации ОАО «10 УНР»:

«Были изложены факты и свидетельства, которые не соответствуют действительности и порочат деловую репутацию организации ОАО «10-е Управление начальника работ».

Журналисты решили, как и обычно, основательно подойти к делу и разобрать каждую высказанную в письме претензию отдельно. Поэтому по порядку.

Так, в письме от ОАО «10 УНР» утверждается, что в программе была «искажена информация по приватизации, поскольку коллектив выкупил акции организации в 2003 году, а не бывший глава, полковник Устинчик В. А., которого еще и обозвали «серым кардиналом строительного рынка».

Действительно, названная компания принадлежит 159 физическим лицам, многие из которых, вероятно, являются ее работниками. Чистая прибыль этой компании составила в позапрошлом году 96 тысяч рублей. Но «10 УНР» – это не одна компания, а целый холдинг, ведущие должности в котором занимает полковник Устинчик и его дети.

И основные доходы достаются не фирме, принадлежащей коллективу. Они идут организации с похожим названием – ОАО «10 УНР-Инвест», которая заработала в 2017 году более 3 миллионов рублей – в 33 раза больше, чем бывшая государственная организация, которая принадлежит работникам. Владеют же «УНР-инвест» 12 физических лиц, среди которых сам полковник Устинчик с дочерью и еще три компании. Две из компаний-собственников «10 УНР Инвест» – «Юнир-Инвест» и «Юнир Компани» – принадлежат детям полковника Устинчика и высокопоставленным менеджерам его холдинга.

Что касается «серого кардинала строительного рынка», то в нашем расследовании говорилось, что так главу «10 УНР» называют в СМИ, в частности – вот в этой статье на «Онлайнере».

Еще одна претензия руководства «10 УНР» касалась того, как журналисты описали случай с продажей суперэлитного участка под застройку – практически гектара земли на улице Кирова, сразу за воротами Минска, напротив железнодорожного вокзала.

Гектар земли для постройки жилого комплекса кадастровой стоимостью 3,7 миллиона долларов, «10 УНР-Инвест» получил меньше, чем за 300 тысяч долларов.

Журналисты решили руководствоваться не только кадастровой стоимостью, но и спросили у представителей международной консалтинговой компании «Colliers International», сколько могло стоить право застройки такого надела земли жильем.

«Публичного активного рынка с ценами нет. Есть кадастровая стоимость земли, которая действительно является публичной, ее можно увидеть на сайте кадастрового агентства. И обычно она является стартовой на аукционе. В том месте, в центре города, все повышающие коэффициенты были применены. Если под разные цены, чисто опытный взгляд, то под жилье такой участок может стоить до трех миллионов долларов», – комментирует партнер «Colliers International» Андрей Алешкин.

То есть, «10 УНР» получил землю практически в 10 раз дешевле предполагаемой рыночной цены. Но, согласно руководству компании, это не было суперприбыльной сделкой, так как к цене земли надо добавить еще и расходы по ее очистке для строительства: «искажена информация по затратам по сносу по объекту, приобретенному с аукциона: ничего не сказано о сносе двухэтажного здания (бывший детский сад/РОВД), а это — $ 4,0 млн».

У журналистов сразу вызвала любопытство такая сумма за демонтаж двухэтажного здания бывшего детского сада. Они снова решили обратиться к специалистам с целью выяснить, на сколько потянет снос вышеупомянутого здания, а также гаражей, расположенных на территории участка. Ниже – конкретное предложение по выполнению этих работ.

320 тысяч рублей против 4 миллионов долларов. Ничего себе разница – получается, предполагаемая цена сноса завышена в десятки раз по сравнению с рыночной! Журналисты не знают, какими критериями при выборе компании-исполнителя демонтажа зданий в подобных случаях пользуются те или иные застройщики. Также неизвестно, является ли использование услуг той или иной компании обязательным при участии в определенных аукционах на получение права застройки в столице. Точно неизвестно, так было в рассмотренном случае с «10 УНР».

Однако согласитесь, ситуация выглядит как минимум странно.

Таким образом, оценив претензии руководства компании ОАО «10-е Управление начальника работ» к расследованию, журналисты установили, что они – необоснованные.

Вообще стоит добавить, что основная вина в потерях бюджета и граждан от непрозрачных сделок властей с застройщиками лежит именно на руководстве, представители которого отказываются выставлять в открытый доступ полный пакет документов по проведенным аукционам и инвестиционным договорам. Именно прозрачность – главная защита как для граждан, так и для самих застройщиков.