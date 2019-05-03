Как белорусы были наблюдателями на выборах в Украине 3.05.2019, 16:35

Фото: spring96.org

Белорусские журналисты смогли присутствовать при подсчете голосов.

Согласно окончательным итогам Центральной избирательной комиссии по президентским выборам в Украине, Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов - за него проголосовали 13,5 миллиона человек. Действующий президент Петр Порошенко получил 24,45% голосов избирателей - за него отдали голоса 4,5 млн человек, пишет ПЦ «Весна».

"Таким образом, по итогам повторного голосования 21 апреля 2019 по очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 избранным президентом Украины является кандидат на пост президента Украины Зеленский Владимир Александрович, 1978 года рождения, художественный руководитель ООО" Квартал 95 ", проживает в Киеве, беспартийный, субъект выдвижения - политическая партия "Слуга народа", - говорится в сообщении, которое опубликовано на «Голос України».

Инаугурация нового президента должна состояться в течение 30 дней после официального опубликования результатов выборов - не позднее 3 июня. Дату должна определить Верховная Рада.

Белорусские правозащитники принимали участие в долгосрочном наблюдении за выборами, а журналисты - смогли присутствовать на подсчете голосов. Их впечатления и мнения об избирательных процессах - в видеосюжете: