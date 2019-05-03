События в Венесуэле: Пять возможных сценариев 3.05.2019, 16:42

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Действует много факторов, которые влияют на силы сторон.

"Правительство Мадуро сохранило контроль над оружием, но у него нет народной поддержки", - говорит Дженнифер Маккой, эксперт по Латинской Америке в Университете штата Джорджия в США.

Об этом передает русская служба BBC.

"Оппозиция пользуется более широкой международной поддержкой, а также поддержкой населения", - пояснила Дженнифер Маккой.

На этой неделе оппозиция смогла при помощи служб безопасности освободить одного из своих главных лидеров - Леопольдо Лопеса, находившегося под домашним арестом.

Новые акции протеста против Мадуро потрясли страну и опять закончились столкновениями между демонстрантами и полицией.

С 23 января около 50 стран признали Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента Венесуэлы.

Венесула переживает масштабный экономической кризис с нехваткой продуктов и отключениями электричества

Как Венесуэла может выйти из этого тупика? Журналисты изучили пять возможных сценариев.

1. Переговоры

Некоторые аналитики считают, что Венесуэла должна достичь мира с помощью переговоров. Одной из успешных моделей в регионе была Контадорская группа - международная организация, которая в 1980-х помогла остановить военные конфликты в Центральной Америке.

Переговоры в Венесуэле могут затрагивать не только базовые проблемы - проведение выборов под надзором международного сообщества, обновление судебных и избирательных органов, освобождение политических заключенных, - но и более срочные задачи, например, восстановление стабильной подачи электроэнергии.

Однако успех будет зависеть от готовности сторон к компромиссу, уступкам и от их способности признать собственные недостатки.

Оппозиция чувствует себя выставленной насмех после прошлых попыток переговоров и не доверяет сторонникам Мадуро (их называют чавистами, по имени бывшего лидера страны Уго Чавеса), обвиняя их в разрушении демократии.

Предыдущие попытки переговоров при участии бывшего испанского премьер-министра Хосе Луиса Родригеса Сапатеро провалились

Согласно одной из версий, попытки диалога в Венесуэле в 2014 и 2017 годах провалились, потому что правительство не видело для себя выгоды в переговорах - оно контролировало государственные институты и могло положиться на международную поддержку.

На этот раз сценарий другой : в чавизме ( идеологии поддержки политики бывшего президента Уго Чавеса) появляются трещины: десятки чиновников оказались под санкциями США и Евросоюза, а мировые державы и торговые партнеры Венесуэлы заявили, что больше не признают Мадуро легитимным правителем.

"Две стороны должны разделить между собой полномочия, - говорит Димитрий Пантулас, политический консультант в Каракасе. - Затем должны быть проведены всеобщие выборы, на которых каждый сможет баллотироваться с политико-правовыми гарантиями на будущее".

2. Крах чавизма

Освобождение Леопольдо Лопеса (ему, предположительно, помогли те же сотрудники спецслужб, что следили за его домашним арестом) - очередное доказательство того, что в рядах сил безопасности зреет недовольство.

Бывший министр Рафаэль Рамирес - один из самых известных чавистов, перешедших в оппозицию к Мадуро

За последние несколько месяцев некоторые известные чависты - в том числе бывший прокурор, министры и военные офицеры - отвернулись от президента.

"Важные лица в его окружении могут покинуть его ради переходного правительства, которое будет учитывать интересы всех и проведет выборы и институциональные реформы", - говорит Маккой.

Однако неконтролируемое разрушение чавизма может также привести к насилию со стороны так называемых "колективос".

3. Крах оппозиции

Согласно другой точке зрения, Венесуэла повторит сценарий 2014 и 2017 годов: оппозиция разделится и упустит возможность прийти к власти.

В повседневной жизни венесуэльцы больше всего беспокоятся о городской преступности и выживании в условиях экономического кризиса.

"Если они посадят Гуайдо в тюрьму и не будет никакой внутренний или международной реакции, Мадуро спокойно сможет удерживать авторитарный режим, несмотря на все его проблемы", - говорит Пантулас.

В Венесуэле действуют вооруженные группировки, готовые бороться с оппозицией

4. Государственный переворот

Венесуэла может похвастаться своей историей военных переворотов. Последний произошел в 2002 году, когда Уго Чавес был отстранен от власти на 48 часов. Страна так и осталась разобщенной.

Недавно оппозиция призвала вооруженные силы присоединиться к ней и сместить лидера страны - такова основная стратегия политической борьбы Хуана Гуайдо.

Он повторил свой призыв еще раз во вторник, стоя в окружении группы солдат.

Сложно оценить, насколько недовольны кризисом в стране офицеры, и сколько человек готовы восстать против Мадуро.

По версии Гуайдо, их много. Военные эксперты рассказывают о волнениях в рядах вооруженных сил.

Однако в данном случае восстание не означает автоматическую поддержку оппозиции.

Падрино Лопес, министр обороны и глава вооруженных сил, несколько раз заявлял о своей лояльности президенту

Вооруженные силы Венесуэлы считают себя антиимпериалистами, многие военные не доверяют оппозиции, пользующейся поддержкой Вашингтона.

Государственный переворот не обязательно разрешил бы политический кризис в стране, а неопределенная ситуация с вооруженными "колективос" придает этому сценарию еще больше нестабильности.

5. Иностранное вторжение

Оппозиция неоднократно призывала к международному военному вмешательству по образцу операции 1989 года в Панаме, где США сместили военное правительство Мануэля Норьеги.

Однако в Венесуэле ситуация более сложная - армия значительно больше, кроме того, по стране разбросаны гражданские вооруженные формирования.

Мадуро пользуется поддержкой крупных держав - России и Китая, которые ограничивают шансы на успех любой попытки вмешательства извне.

Дональд Трамп настаивал, что его правительство рассматривает все возможные варианты в отношении Венесуэлы, и многие убеждены, что региональный кризис подстегнет предвыборную кампанию в 2020 году.

Однако военное вмешательство вряд ли будет санкционировано Советом Безопасности ООН, где у Китая и России есть право вето.

Если ни один из вариантов не сработают, Венесуэла останется в катастрофическом тупике между правительством и оппозицией, считают эксперты.