События в Венесуэле: Пять возможных сценариев
- 3.05.2019, 16:42
Действует много факторов, которые влияют на силы сторон.
"Правительство Мадуро сохранило контроль над оружием, но у него нет народной поддержки", - говорит Дженнифер Маккой, эксперт по Латинской Америке в Университете штата Джорджия в США.
Об этом передает русская служба BBC.
"Оппозиция пользуется более широкой международной поддержкой, а также поддержкой населения", - пояснила Дженнифер Маккой.
На этой неделе оппозиция смогла при помощи служб безопасности освободить одного из своих главных лидеров - Леопольдо Лопеса, находившегося под домашним арестом.
Новые акции протеста против Мадуро потрясли страну и опять закончились столкновениями между демонстрантами и полицией.
С 23 января около 50 стран признали Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента Венесуэлы.
Как Венесуэла может выйти из этого тупика? Журналисты изучили пять возможных сценариев.
1. Переговоры
Некоторые аналитики считают, что Венесуэла должна достичь мира с помощью переговоров. Одной из успешных моделей в регионе была Контадорская группа - международная организация, которая в 1980-х помогла остановить военные конфликты в Центральной Америке.
Переговоры в Венесуэле могут затрагивать не только базовые проблемы - проведение выборов под надзором международного сообщества, обновление судебных и избирательных органов, освобождение политических заключенных, - но и более срочные задачи, например, восстановление стабильной подачи электроэнергии.
Однако успех будет зависеть от готовности сторон к компромиссу, уступкам и от их способности признать собственные недостатки.
Оппозиция чувствует себя выставленной насмех после прошлых попыток переговоров и не доверяет сторонникам Мадуро (их называют чавистами, по имени бывшего лидера страны Уго Чавеса), обвиняя их в разрушении демократии.
Согласно одной из версий, попытки диалога в Венесуэле в 2014 и 2017 годах провалились, потому что правительство не видело для себя выгоды в переговорах - оно контролировало государственные институты и могло положиться на международную поддержку.
На этот раз сценарий другой : в чавизме ( идеологии поддержки политики бывшего президента Уго Чавеса) появляются трещины: десятки чиновников оказались под санкциями США и Евросоюза, а мировые державы и торговые партнеры Венесуэлы заявили, что больше не признают Мадуро легитимным правителем.
"Две стороны должны разделить между собой полномочия, - говорит Димитрий Пантулас, политический консультант в Каракасе. - Затем должны быть проведены всеобщие выборы, на которых каждый сможет баллотироваться с политико-правовыми гарантиями на будущее".
2. Крах чавизма
Освобождение Леопольдо Лопеса (ему, предположительно, помогли те же сотрудники спецслужб, что следили за его домашним арестом) - очередное доказательство того, что в рядах сил безопасности зреет недовольство.
За последние несколько месяцев некоторые известные чависты - в том числе бывший прокурор, министры и военные офицеры - отвернулись от президента.
"Важные лица в его окружении могут покинуть его ради переходного правительства, которое будет учитывать интересы всех и проведет выборы и институциональные реформы", - говорит Маккой.
Однако неконтролируемое разрушение чавизма может также привести к насилию со стороны так называемых "колективос".
3. Крах оппозиции
Согласно другой точке зрения, Венесуэла повторит сценарий 2014 и 2017 годов: оппозиция разделится и упустит возможность прийти к власти.
В повседневной жизни венесуэльцы больше всего беспокоятся о городской преступности и выживании в условиях экономического кризиса.
"Если они посадят Гуайдо в тюрьму и не будет никакой внутренний или международной реакции, Мадуро спокойно сможет удерживать авторитарный режим, несмотря на все его проблемы", - говорит Пантулас.
4. Государственный переворот
Венесуэла может похвастаться своей историей военных переворотов. Последний произошел в 2002 году, когда Уго Чавес был отстранен от власти на 48 часов. Страна так и осталась разобщенной.
Недавно оппозиция призвала вооруженные силы присоединиться к ней и сместить лидера страны - такова основная стратегия политической борьбы Хуана Гуайдо.
Он повторил свой призыв еще раз во вторник, стоя в окружении группы солдат.
Сложно оценить, насколько недовольны кризисом в стране офицеры, и сколько человек готовы восстать против Мадуро.
По версии Гуайдо, их много. Военные эксперты рассказывают о волнениях в рядах вооруженных сил.
Однако в данном случае восстание не означает автоматическую поддержку оппозиции.
Вооруженные силы Венесуэлы считают себя антиимпериалистами, многие военные не доверяют оппозиции, пользующейся поддержкой Вашингтона.
Государственный переворот не обязательно разрешил бы политический кризис в стране, а неопределенная ситуация с вооруженными "колективос" придает этому сценарию еще больше нестабильности.
5. Иностранное вторжение
Оппозиция неоднократно призывала к международному военному вмешательству по образцу операции 1989 года в Панаме, где США сместили военное правительство Мануэля Норьеги.
Однако в Венесуэле ситуация более сложная - армия значительно больше, кроме того, по стране разбросаны гражданские вооруженные формирования.
Мадуро пользуется поддержкой крупных держав - России и Китая, которые ограничивают шансы на успех любой попытки вмешательства извне.
Дональд Трамп настаивал, что его правительство рассматривает все возможные варианты в отношении Венесуэлы, и многие убеждены, что региональный кризис подстегнет предвыборную кампанию в 2020 году.
Однако военное вмешательство вряд ли будет санкционировано Советом Безопасности ООН, где у Китая и России есть право вето.
Если ни один из вариантов не сработают, Венесуэла останется в катастрофическом тупике между правительством и оппозицией, считают эксперты.