За 10 дней – 1000 километров: белорус стал призером забега в Нью-Йорке 3.05.2019, 16:47

В первый день забега марафонец из Лиды преодолел 121 километр.

Марафонец из Лиды Лявон Анацко успешно финишавал в 10-суточном забеге Twenty-Fourth Annual Sri Chinmoy Ten-Day Race в Нью-Йорке, пишет hrodna.life.

За это время Лявон пробежал 1078 км 875 м и стал вторым в абсолютном зачете соревнований. Всего в забеге участвовали 22 мужчины и 12 женщин. Первым финишировал монгол Budjargal Byambaa, у него 1081,4 км, на третье место вышел Wei Ming Lo с пробегом 951,4 км. Представитель Беларуси участвовал в этих соревнованиях впервые.

В первый день забега Анацко преодолел 121 км, во второй день 106,7 км и с результатом 227,7 км и был 8-м среди 35 участников. Далее белорус повышал позицию и закончил пробег втором. Перед забегом Лявон ставил цель пробежать не менее 1000 километров. С такими результатами можно попасть на следующее запланированное им соревнование – 3100 миль или без малого 5000 километров. Преодолеть его смогли только 37 человек во всем мире, белорусов среди них не еще не было.

Представитель Монголии неоднократно принимал участие в соревнованиях по 10-суточному бегу, в прошлом году на этих соревнованиях он занял второе место с результатом 1304,2 км, два года назад победил с результатом 1189,3 км.

Рекорд забега в Нью-Йорке был установлен литовцем Римантасом Якелайтисом (Rimantas Jakelaitis) в 2001 году – 1450 км. Леонид Анацко до сих пор не бегал 10 суток, однако в прошлом году на 6-суточном забеге в Италии 6 DAYS UMF – Italian UltraMarathon Festival – (10-16.09.2018) пробежал 721,47 км и занял 3-е место.