Топ-5 самых ожидаемых фильмов мая 3.05.2019, 16:56

Май припас несколько интересных новинок.

С приходом весны и тепла киностудии не уходят на отдых, а продолжают выпускать фильмы, на которые их поклонники могут сходить в кино и получить удовольствие от просмотра. Не стал исключением и май, который припас несколько интересных новинок, пишет zn.ua.

"Покемон: Детектив Пикачу"

Премьера: 9 мая

Режиссер: Роб Леттерман

В ролях: Райан Рейнольдс, Сьюки Уотерхаус, Кэтрин Ньютон, Билл Найи, Рита Ора, Джастис Смит, Кен Ватанабе, Крис Гир, Каран Сони

Картина является экранизацией игры "Детектив Пикачу". Подросток по имени Тим Гудман расследует исчезновение своего отца, частного детектива Гарри Гудмана. Ему помогает Пикачу, речь которого Тим почему-то понимает, в отличие от других.

"Джон Уик 3: Парабеллум"

Премьера: 16 мая

Режиссер: Чад Стахелски

Вролях: Киану Ривз, Холли Берри, Азия Диллон, Иэн МакШейн, Джейсон Манцукас, Лоренс Фишберн, Анжелика Хьюстон, Хироюки Санада

В третьей главе экшн-франчайза суперкиллер Джон Уик после нарушения кодекса тайной гильдии ассасинов получает статус изгоя — экскоммьюникадо. За его голову назначена цена в 14 млн долларов, и армия самых жестоких профессиональных убийц со всего мира открывает на него кровавую охоту...

"Аладдин"

Премьера: 23 мая

Режиссер: Гай Ричи

Вролях: Мена Массуд, Наоми Скотт, Уилл Смит, Билли Магнуссен, Назим Пэдрад, Марван Кензари, Нуман Акар

Молодой воришка по имени Аладдин хочет стать принцем, чтобы жениться на принцессе Жасмин. Тем временем визирь Аграбы Джафар, намеревается захватить власть над Аграбой, а для этого он стремится заполучить волшебную лампу, хранящуюся в пещере чудес, доступ к которой разрешен лишь тому, кого называют "алмаз неограненный", и этим человеком является никто иной как сам Аладдин.

"Годзилла: Король монстров"

Премьера: 30 мая

Режиссер: Майкл Догерти

Вролях: Милли Бобби Браун, Вера Фармига, Салли Хокинс, Брэдли Уитфорд, Кайл Чандлер, Чарльз Дэнс, Томас Миддлдитч

История рассказывает о героических усилиях криптозоологического агентства "Монарх" по сдерживанию гигантских монстров. В этот раз против могучего Годзиллы выступают Мотра, Родан и ультимативный кайдзю — трёхголовый монстр Кинг Гидора. Когда эти древние суперхищники, со временем превратившиеся в полузабытые мифы, восстают снова, чтобы сойтись в схватке, человечеству остаётся отойти в сторонку и постараться не погибнуть.

"Тайная жизнь домашних животных 2"

Премьера: 30 мая

Режиссер: Крис Рено

Вролях: Пэттон Освальт, Эрик Стоунстрит, Кевин Харт, Лэйк Белл, Дэна Карви, Альберт Брукс, Хэннибал Бересс, Бобби Мойнахан

Продолжение семейной анимационной комедии, раскрывающей секреты домашних любимцев – чем же они занимаются, оставаясь без присмотра?