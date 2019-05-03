Российский рубль дрогнул от резкого падения цен на нефть 3.05.2019, 17:07

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Доллар достиг максимальных за месяц отметок на Московской бирже.

Праздничные торги на Московской бирже обернулись ослаблением рубля, пишет finanz.ru.

На фоне падения рынка нефти, в четверг пробившего отметку в 70 долларов за баррель Brent, курс доллара закрепился выше 65 рублей и достиг максимальных за месяц отметок.

В четверг, 2 мая, рубль потерял 81 копейку или 1,26% к доллару, ослабев рекордно с ноября прошлого года, а в пятницу с первой же секунды сессии упал до 67 рублей за доллар.

Обратное движение позволило рублю частично отыграть потери: на 16.19 мск сделки с расчетом «завтра» заключались по 65,14 рубля за доллар, что, впрочем, на 52 копейки выше уровня закрытия торгов 30 апреля.

Евро подорожал на 61 копейку в четверг, поднимаясь в моменте до 73,4150 рубля, максимума с 8 апреля, однако в пятницу опустился до 72,7450 рубля (на 16.24 мск).

Праздничные торги проходят в режиме «тонкого рынка», констатирует аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов: крупные игроки воздерживаются от сделок. В условиях, когда обороты вдвое ниже средних, даже небольшие объемы могут сдвинуть курс.

В результате рубль становится уязвим к внешним факторам, таким как ситуация на нефтяном рынке, где котировки пережили вторую за месяц волну падения после публикации еженедельной статистики от Минэнерго США.

Как сообщило управление энергетической информации, на минувшей неделе запасы «черного золота» в американских хранилищах выросли на 9,9 млн баррелей, а их общий объем - 470,6 млн баррелей - стал максимальным с сентября 2017 года.

Добыча в США подскочила до нового рекорда в 12,3 млн баррелей в сутки. Особенно тревожно выглядит то, что рост производства и запасов происходит в момент, когда на НПЗ стартует весенний сезон профилактических работ: это порождает опасения, что спрос на нефть останется слабым, а хранилища продолжат наполнятся излишками, пишут аналитики ANZ bank.

В четверг фьючесры на сорт Brent падали почти на 3%, до 69,68 доллара за бочку, прежде чем подняться до 70,68 доллара на 16.47 пятницы.

Май традиционно - один из лучших месяцев для доллара в году: за последние 10 лет американская валюта завершала май в плюсе 8 раз, напоминают аналитики JP Morgan. В четверг индекс доллара, отражающий курс к 6 ключевым мировым валютам, поднимался до 2-летнего максимума в 98,1 пункта.