В Бресте подали заявки на шесть митингов против аккумуляторного завода 3.05.2019, 17:18

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Кампания противников скандального завода в Бресте только возрастает.

Группа активистов второго мая подала в Брестский горисполком уведомление о проведении шести митингов против строительства аккумуляторного завода, сообщает правозащитный центр «Весна».

Как рассказал правозащитник Роман Кисляк, все митинги - по три 13 и 14 мая - планируются на площадке у сцены в Парке воинов-интернационалистов, которая определена местной властью для проведения массовых мероприятий.

"Это будние дни, и надеюсь, что там в это время не будет запланированных ранее мероприятий, как обычно отвечает на наши уведомления горисполком и на этом основании запрещает акции против этого завода", - заявил Кисляк.

Правозащитник отметил, что общественная кампания против аккумуляторного завода началась в регионе в январе 2018 года. За это время активисты подали заявки на проведение в Бресте и Брестском районе 94 митингов, 12 пикетов и 16 демонстраций. Власти санкционировали только одну акцию: 29 апреля 2018 года митинг "Брестовчанки против свинца", на который пришли около двух тысяч человек. Противники завода собираются с 25 февраля 2018 года каждое воскресенье на площади Ленина в Бресте. В последнее время после "кормления голубей" люди идут шествием по центральным улицам города.

В то же время преследование противников аккумуляторного завода в Бресте только возрастает. Так, правозащитник «Весны» Владимир Величкин отметил, что 2019 год, скорее всего, станет для брестчан рекордным по количеству полученных штрафов.

"С каждым разом увеличивается давление, неизвестно чего ожидать до конца года. Статистика очень проста. В прошлом году, мы помним, судили блогеров и общественных активистов. Они где-то 15 тысяч штрафов набрали. Отдельно журналистов, где также тысяч на 15. А сегодня мы видим, что только за один месяц уже 7. А впереди еще восемь месяцев", - говорит Владимир Величкин.

Правозащитник не исключает, что такое количество штрафов может быть связано с приближением сразу двух избирательных кампаний.