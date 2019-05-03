Самый быстро проседающий город потеряет статус столицы 3.05.2019, 17:24

Фото: wikipedia

Почти половина города уже находится ниже уровня моря.

Президент Индонезии Джоко Видодо собирается переместить столицу из Джакарты, самого быстро проседающего города в мире.

В частности, министр планирования национального развития Бамбанг Броджонегоро представил планы президента убрать столицу с острова Ява. Министрам поручили предложить альтернативу, пишет сайт profidom.com.ua.

"Мы хотим новый город, который, кроме того, что будет отражать уникальность Индонезии, должен быть современным городом международного класса или же умным, зеленым и красивым", - сказал министр.

Джакарта, в которой проживает более 10 млн. человек, десятилетиями страдает от проседания земли. За последние десять лет северная часть города просела на 2,5 м.

Исследования показывают, что к 2050 г. некоторые зоны вообще уйдут под землю.

Почти половина города уже находится ниже уровня моря, поэтому подтопления происходят часто. А все благодаря 13 рекам, протекающим через город. Кроме того, в городе - наихудшая транспортная ситуация в мире.

По словам Броджонегоро, новая столица будет находиться ближе к географическому центру страны. Города, которые уже предлагались в прошлом на эту роль, - Паланкарая в Центральном Калимантане и Макассар в Южном Сулавеси.

Mесто для новой столицы выберут так, чтобы снизить потенциальные риски природных катаклизмов.

"Так как Индонезия - морская держава, новая столица должна располагаться неподалеку от берега, но при этом не обязательно на море", - добавил министр.

Ожидается, что перенос столицы займет 10 лет.