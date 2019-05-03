Украинский «Нафтогаз» ведет переговоры о покупке газа в США 2 3.05.2019, 17:54

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По словам главы «Нафтогаза», Украина близка к заключению контракта на поставку СПГ из Америки.

Украина близка к заключению договора о поставках сжиженного природного газа (СПГ) из США. Об этом заявил глава НАК Нафтогаз Андрей Коболев, пишет liga.net.

"В этот раз мы подошли к этому вопросу очень близко. Это еще не окончательное решение, но заинтересованность есть с обеих сторон", - сказал Коболев.

Он выразил надежду, что "в ближайшее время эта заинтересованность трансформируется в конкретные потоки газа".

Также, по мнению Коболева, Россия после 2019 года хочет создать искусственный газовый кризис в Украине.

"Кризис, о котором говорю, который может иметь место в январе 2020 года, можно назвать газовой войной. И, я считаю, что ее вероятность очень высока", - заявил глава Нафтогаза.

Доля американского сжиженного газа в импорте Евросоюза растет. Штаты стали третьим по величине поставщиком СПГ в ЕС. В течение шести лет там построили шесть СПГ-терминалов, и вскоре могут появиться еще восемь. Украина собственным терминалом по регазификации сжиженного газа не располагает.