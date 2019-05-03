Ну, за свободу печати! Не чокаясь… 4 Игорь Яковенко

3.05.2019, 18:04

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Игорь Яковенко

В России отмечать Всемирный день свободы печати немного неловко.

Сегодня, 3 мая – Всемирный день свободы печати. В этот день 28 лет назад африканские независимые СМИ в столице Намибии городе Виндхуке подписали декларацию, в которой призвали правительства всех государств обеспечивать свободу прессы и ее демократический характер. Правительства, естественно, африканским независимым СМИ отказать не смогли и принялись обеспечивать…

В России, например, с тех пор в связи с выполнением служебных обязанностей было убито свыше 300 журналистов, введена государственная цензура, а поле независимых СМИ выжжено дотла. А буквально за пару дней до Всемирного дня свободы печати Путин подписал закон о "суверенном Рунете", который создает условия для тотальной цензуры еще и в Интернете. И это не единственный подарок Путина журналистам. До этого он подписал еще два дивных закона: о "неуважении к власти" и о блокировке "фейковых новостей".

ООН и ЮНЕСКО к каждому дню свободы печати придумывают какую-то "главную тему". В этот раз они станут обсуждать "роль СМИ в процессе демократических выборов". Было бы забавно устроить в России такое обсуждение. С участием Соловьева с Киселевым и Жарова с Захаровой. А что, они могут!

Сотрудники российских СМИ могут отмечать целых три своих профессиональных праздника в году. День российской печати – 13 января, в честь выхода первого номера петровских "Ведомостей". День советской печати – 5 мая, в честь выхода первого номера "Правды". И вот этот, Всемирный, 3 мая, который в России отмечать немного неловко. Примерно, как праздновать день кулинара в условиях Голодомора…

Две другие даты - 13.01.1703 и 05.05.1912 – для современных российских СМИ намного более актуальны. Поскольку с петровских "Ведомостей" началась традиция российских государственных СМИ, которые и сегодня занимают практически все медийное пространство России, так же как и при Петре Первом создаются по воле начальства и это начальство обслуживают.

Дата 05.05.1912 напоминает нам о традициях тотальной лжи, которая в насмешку была названа "Правдой". Ленинский принцип, изложенный в статье "Партийная организация и партийная литература", от которого на минутку отошли, приняв советский закон "О печати" и российский закон "О СМИ", сегодня вновь торжествует…

В этом году Россия решила отметить Всемирный день свободы печати аттракционом невиданной искренности. Заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ Дмитрий Балакин сообщил европейцам, что в России есть проблемы со свободой печати и безопасностью журналистов. Более того, Дмитрий Балакин рассказал Европе, что правительство России ведет мониторинг правонарушений в отношении работников СМИ.

Хотелось бы взглянуть, как выглядит этот "мониторинг". Может, так, выборочно:

"2001-й год – уничтожение НТВ" - заказчик Владимир Путин.

"2003-й год – убийство Щекочихина" - заказчик не установлен, но следы ведут в Кремль.

"2006-й год – убийство Политковской" - заказчик не установлен, но Владимир Путин признался, что статьи убитой приносили вред власти, что может служить косвенным признанием вины.

"2019-й год – законы об уважении власти, о фейках и о суверенном Рунете, вводящие тотальную цензуру в сети" - заказчик и организатор – Владимир Путин…

Настоящий мониторинг преступлений путинского режима в сфере СМИ насчитывает многие сотни томов и будет одним из пунктов обвинения в ходе Международного трибунала. Ну, а пока – со Всемирным днем свободы печати, россияне! Не чокаясь.

Игорь Яковенко, Blogspot.ru