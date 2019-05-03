Белорусский тренер возглавил казахстанский «Атырау»
- 3.05.2019, 18:12
Последним местом работы Олега Дулуба на клубном уровне был БАТЭ.
Белорусский специалист Олег Дулуб возглавил казахстанский клуб «Атырау», сообщает «Трибуна».
О сроках действия контракта не сообщается.
Последним местом работы специалиста на клубном уровне был БАТЭ, который тренер покинул летом прошлого года. Олег Дулуб на данный момент возглавляет сборную Беларуси (U-19).
Ранее «Атырау» возглавлял Виктор Кумыков. 27 апреля контракт со специалистом был расторгнут.
В турнирной таблице чемпионата Казахстана «Атырау» находится на 11-м месте из 12-ти команд, набрав 5 очков. В 10 матчах чемпионата у команды одна победа, 2 ничьих и 7 поражений.