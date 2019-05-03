Когда замглавы Совета безопасности работает на другое государство 24 Андрей Дынько, «Наша Нiва»

3.05.2019, 18:52

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Андрей Дынько

Фото: «Радыё Свабода»

Бывали моменты, когда во главе всех силовых ведомств стояли люди, родившиеся не в Беларуси.

Что означает, когда начальник Службы охраны президента работает на другую страну? Это означает, что та страна имеет всю, даже самую деликатную, информацию о нем.

Что означает, когда на другую страну работает заместитель главы Совета безопасности? Через этот орган проходит вся стратегическая информация, всё, направляемое правителю и исходящее от правителя. О такой степени инфильтрации в секреты другой страны можно только мечтать.

Иметь агента на уровне офицера Генштаба или начальника управления спецслужбы — это уже неординарный случай в соперничестве спецслужб. А на уровне начальника Службы охраны правителя или главы Совета безопасности — это нечто уникальное. Другое государство, имея такого агента, имело бы практически всю внутреннюю информацию как личного, так и государственного характера.

Не припомню, чтобы такого добивался даже «Моссад» в крайне слабых африканских и арабских государствах. Если бы такое произошло, это был бы просто провал.

Именно потому, что это полный провал, публичной информации о подобном ждать не приходится.

Впрочем, это был бы логичный провал. Долгое время при нынешнем режиме не было ясно, где кончается Беларусь и начинается Россия. Сотрудник ФСБ становился председателем КГБ, бывали моменты, когда во главе всех силовых ведомств стояли люди, родившиеся не в Беларуси. Граждан воспитывали и воспитывают в однозначном духе: «Белорус — это русский человек. Беларусь и Россия — единое целое. Зависимость от России — это и есть независимость». При такой логике суверенитет Беларуси — случайность и временное явление, а работа на Россию — это нормальный финал.

Поэтому я бы не удивился, если бы такое произошло.

Андрей Дынько, «Наша Нiва»