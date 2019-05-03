Главе Конституционного суда Украины не дали визу в США 1 3.05.2019, 19:05

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Станислав Шевчук

фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Причина – недавно возглавляемый им суд отменил статью УК Украины об уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Главе Конституционного суда Украины Станиславу Шевчуку отказали в американской визе. Причина – недавно возглавляемый им суд отменил статью Уголовного кодекса об уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook "Центр противодействия коррупции", информирует Цензор.НЕТ.

"У председателя Конституционного суда Украины произошла неприятность. Господину Станиславу Шевчуку отказали в визе в США. Источники отмечают, что Шевчук лишился американской визы из-за отмены статьи о незаконном обогащении", - сказано в сообщении.

Информагентство УНИАН сообщает, что эту информацию подтвердил источник в Конституционном суде. "Да, был такой случай. Ехать в США он должен был еще в марте для того, чтобы оправдаться именно за решение КСУ об отмене ответственности за незаконное обогащение", – сказал собеседник информагентства.

Сам председатель КСУ на своей странице в Facebook 11 марта, анонсировав свой визит в США, в частности, отметил, что это визит "по приглашению". "Мною принято приглашение осуществить визит 19-21 марта в Вашингтон для укрепления диалога с нашими коллегами, освещения вызовов, стоящих перед Конституционным судом в современных условиях", - написал Шевчук. Также Шевчук написал и об отмене судом статьи Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении. "Обструкция, которой подвергается суд после вынесения решений, противоречащих "уличном пониманию", не является признаком правового и цивилизованного государства", – подчеркнул он. При этом ни на странице Шевчука в Facebook, ни на сайте КСУ нет информации, что посещение состоялось, или же – что оно отменено.

Напомним, 27 февраля Конституционный суд Украины обнародовал решение о признании неконституционной статьи 368-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение).

КС пришел к выводу, что ст. 368-2 не соответствует "требованиям четкости, точности и однозначности, поэтому противоречит юридической определенности как составляющей принципа верховенства права, закрепленного в статье 8 Конституции Украины".

Конституционный суд указал, что конституционные предписания относительно презумпции невиновности и недопустимости привлечения лица к ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников должны применяться в равной степени ко всем лицам. Конституция Украины не допускает сужения или отмены этих гарантий в отношении отдельных категорий лиц.

В Европейском союзе опровергли доводы КС об этой статье. Позже страны G7 призвали Украину вернуть ответственность за незаконное обогащение.

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект, который должен был восстановить эту статью в другой редакции.