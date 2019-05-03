Беларусь — Казахстан: ретроспектива накануне суперматча 1 Сергей Малышко, «Прессбол»

3.05.2019, 19:33

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Сколько раз встречались главные фавориты ЧМ в дивизионе 1А и какой у них баланс взаимоотношений?

В субботу, 4 мая, в Нур-Султане нас ждет 11-й "междусобойчик" в рамках планетарных форумов. Невероятно, но факт: во всех десяти предыдущих свиданиях побеждали белорусы — с общей разницей шайб 42-18. Что любопытно, виктории с первой по пятую добыты в низших дивизионах, а следующие пять — уже в элите.

ЧМ-1993 (Д3). Минск (Беларусь). Беларусь — Казахстан — 3:1 (Занковец, Д.Панков, С.Л.Стась; Каратаев).

БЕЛАРУСЬ: Гавриленок; Ничиухин — Дьяконов, Занковец — Бекбулатов — Алексеев; Романов — Леонтьев, Каленицкий — В.Панков — Файков; С.Л.Стась — Хмыль, Кошкин — Аминов — Павлюченко; Д.Панков, Андриевский.

Пиррова победа на льду столичного Дворца спорта. В подгруппе из трех команд все набрали по два очка, но хозяева, уступив украинцам 1:4 (между прочим, первый матч в нашей суверенной истории) замкнули таблицу из-за худшей разницы шайб.

ЧМ-1994 (Д3). Попрад (Словакия). Беларусь — Казахстан — 6:3 (В.Панков, Хмыль-2, Скабелка, М.Захаров, Занковец; Е.Корешков, Кряжев, Филатов).

Состав, увы, не сохранился. Но это был чемпионат, на котором белорусы побеждали чаще всех (пять раз), однако при равенстве очков уступили путевку в группу "В" словакам во главе с Миро Шатаном из-за поражения во встрече этих команд (1:2). Занятно, что лучшим бомбардиром сборной стал Михаил Захаров — 9 (4+5) баллов.

ЧМ-1995 (Д3). София (Болгария). Беларусь — Казахстан — 2:1 (Ковалев-2; Антипов).

БЕЛАРУСЬ: Емельянов; Салей — Хмыль, Андриевский — В.Панков — Скабелка; Романов — Федотов, Ковалев — Алексеев — М.Захаров; Копать — Макрицкий, Чернявский — Гусов — Шитковский; Занковец — Пстыга — Овсянников.

Поединок, примечательный тем, что на нашем тренерском мостике, как и годом ранее, заправлял не кто иной, как Андрей Сидоренко, а на левом фланге ударного звена орудовал его сегодняшний тезка-визави Андрей Скабелка. Третий Андрей — Ковалев — оформил дубль, отгрузив в ворота Виталия Еремеева победную шайбу за 27 секунд до финальной сирены. Четверть века прошло, а главные действующие лица все те же…

ЧМ-1997 (Д2). Сосновец (Польша). Беларусь — Казахстан — 4:3 (Скабелка-2, Андриевский, Романов; Сагимбаев-2, Антипин).

БЕЛАРУСЬ: Шумидуб; Романов — Матушкин, Скабелка — Бекбулатов — Андриевский; Алексеев — Хмыль, Ковалев — Рощин — Чернявский; С.Л.Стась — Макрицкий, В.Панков — Расолько — Антоненко; Д.Панков — Карачун — Калюжный; А.Цыплаков.

Единственный чистокровный казах в той сборной Ерлан Сагимбаев разразился дуплетом, но и у белорусов отыскался мастак стрелять очередями — под 16-м номером. Ну, вы поняли, о ком речь.

ЧМ-2002 (Д2). Эйндховен (Голландия). Беларусь — Казахстан — 6:4 (Савилов, Цыплаков-2, С.Л.Стась, Калюжный, Хмыль; Филатов, С.Александров, Заржицкий, А.Комиссаров).

БЕЛАРУСЬ: Шабанов; С.Л.Стась — Хмыль, Д.Панков — Калюжный — Цыплаков; Журик — Копать, Скабелка — Расолько — Антоненко; Макрицкий — Алексеев, Кольцов — Заделенов — Чернявский; Кривомаз — Костюченок, Занковец — Карачун — Савилов.

И снова волевая победа! Добытая на сей раз под началом Валерия Воронина. Начало камбэку положил нынешний глава ФХБ Геннадий Савилов.

ЧМ-2005. Вена (Австрия). Беларусь — Казахстан — 2:0 (Еркович, Кольцов).

БЕЛАРУСЬ: Мезин; Башко — Макрицкий, Кольцов — Грабовский — Цыплаков; О.Микульчик — Еркович, Дудик — Крутиков — Мелешко; Журик — Свито, Скабелка — Заделенов — А.Костицын; Копать — Рядинский, Страхов — Михалев — Угаров.

Первый турнир под началом Глена Хэнлона, на котором засияла звезда 20-летнего Михаила Грабовского. Покер в ворота альпийских "орлов" в возрасте 20 лет — это было круто. Победа над казахстанцами стала второй и последней на турнире, но это равносильно успеху, ведь белорусы наконец-то закрепились в элите. Как выяснится впоследствии, сразу на 14 лет — до приснопамятного Копенгагена-2018.

ЧМ-2006. Рига (Латвия). Беларусь — Казахстан — 7:1 (А.Костицын, Заделенов-2, Чуприс, Грабовский-2, Дудик; Спиридонов).

БЕЛАРУСЬ: Мезин; В.Денисов — Макрицкий, Угаров — Михалев — Дудик; Свито — Костюченок, Чуприс — Курилин — Мелешко; Журик — Копать, Скабелка — Заделенов — Грабовский; А.Костицын — Кукушкин — Антоненко; Еркович.

Именно в Риге сборная Беларуси добилась наивысшего достижения в своей истории, финишировав в итоговой классификации на 6-м месте. Эх, было же время…

ЧМ-2010. Кельн (Германия). Беларусь — Казахстан — 5:2 (Мелешко, Стефанович, Калюжный, Салей, Демагин; Дударев, Антипин).

БЕЛАРУСЬ: Коваль; С.Колосов — Салей, Калюжный — Грабовский — Угаров; Рядинский — Стасенко, Демагин — А.Стась — Мелешко; Костюченок — В.Денисов, Чуприс — Михалев — Стефанович; Кулаков — Ковыршин — Макрицкий.

"День волевой победы" — под таким заголовком вышла первая полоса газетного номера "ПБ" с подробностями матча, состоявшего, как нетрудно догадаться, 9 мая. Наши хлопцы "горели" 0:2, но отгрузили в ответ пять шайб. Очередное проявление характера в сражениях с "сынами степей".

ЧМ-2012. Хельсинки (Финляндия). Беларусь — Казахстан — 3:2(Кольцов, Грабовский, Ковыршин; Краснослободцев-2).

БЕЛАРУСЬ: Мезин; Коробов — В.Денисов, Калюжный — Грабовский — Угаров; Костюченок — Горошко, Кулаков — Ковыршин — Кольцов; Стасенко — Черноок, Дрозд — А.Стась — Мелешко; А.Степанов — Китаров — Ан.Колосов; Граборенко.

Отыгрываться с 0:2 в матче с казахстанцами — фишка белорусов. Уместно вспомнить, что и в недавнем товарняке перед ЧМ-2019 в Нур-Султане даже дважды пришлось выкарабкиваться с "минус два". А та виктория в Хельсинки была единственной в активе подопечных Кари Хейккиля. Андрей Мезин пустил "бабочку" после рядового наброса из средней зоны, а после матча по загадочной причине отбыл из расположения сборной. Благо партнеры не скисли и сделали камбэк, зарожденный голом Кольцова в меньшинстве и позволивший сохранить прописку в элите.

ЧМ-2014. Минск (Беларусь). Беларусь — Казахстан — 4:1 (А.Степанов, Стасенко, С.Костицын, Калюжный; Гаврилин).

БЕЛАРУСЬ: Коваль; Граборенко — Коробов, Калюжный — Грабовский — А.Степанов; В.Денисов — Евенко, С.Костицын — А.Стась — Платт; Стасенко — Готовец, Ковыршин — Китаров — Кольцов; Ефименко — Волков — Угаров; И.Усенко.

Статус домашнего чемпионата мира позволил Глену Хэнлону привлечь под знамена сборной всех сильнейших. Но в дебюте был холодный душ — 1:6 от американцев. Зато потом — сплошной позитив, взявший отсчет как раз с победы (конечно же, волевой) над азиатами.

Сергей Малышко, «Прессбол»