Премьер-министра Великобритании призвали уйти в отставку из-за провала на местных выборах 2 3.05.2019, 19:40

ТЕРЕЗА МЭЙ

ФОТО: EPA

Тереза Мэй признала, что выборы выдались тяжелыми для ее партии.

Один из бывших советников от Консервативной партии Стюарт Дэвис призвал премьер-министра Великобритании Терезу Мэй уйти в отставку из-за провала на местных выборах.

Об этом сообщает nv.ua со ссылкой на Independent.

"Почему вы еще не подали в отставку? Вы нам не нужны", — прокричал мужчина во время выступления премьера.

После этого охрана вывела его из зала под смех и крики "Долой" со стороны других участников встречи.

Во время выступления Мэй признала, что выборы выдались тяжелыми для ее партии. По ее мнению, причиной провала стала неудача в реализации Brexit.

Напомним, что по итогам местных выборов консерваторы и лейбористы потерпели крупнейшие потери своих мандатов.