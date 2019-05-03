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Премьер-министра Великобритании призвали уйти в отставку из-за провала на местных выборах

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  • 3.05.2019, 19:40
ТЕРЕЗА МЭЙ
ФОТО: EPA

Тереза Мэй признала, что выборы выдались тяжелыми для ее партии.

Один из бывших советников от Консервативной партии Стюарт Дэвис призвал премьер-министра Великобритании Терезу Мэй уйти в отставку из-за провала на местных выборах.

Об этом сообщает nv.ua со ссылкой на Independent.

"Почему вы еще не подали в отставку? Вы нам не нужны", — прокричал мужчина во время выступления премьера.

После этого охрана вывела его из зала под смех и крики "Долой" со стороны других участников встречи.

Во время выступления Мэй признала, что выборы выдались тяжелыми для ее партии. По ее мнению, причиной провала стала неудача в реализации Brexit.

Напомним, что по итогам местных выборов консерваторы и лейбористы потерпели крупнейшие потери своих мандатов.


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