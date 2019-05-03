Премьер-министра Великобритании призвали уйти в отставку из-за провала на местных выборах

Премьер-министра Великобритании призвали уйти в отставку из-за провала на местных выборах2
- 3.05.2019, 19:40
Тереза Мэй признала, что выборы выдались тяжелыми для ее партии.
Один из бывших советников от Консервативной партии Стюарт Дэвис призвал премьер-министра Великобритании Терезу Мэй уйти в отставку из-за провала на местных выборах.
Об этом сообщает nv.ua со ссылкой на Independent.
"Почему вы еще не подали в отставку? Вы нам не нужны", — прокричал мужчина во время выступления премьера.
После этого охрана вывела его из зала под смех и крики "Долой" со стороны других участников встречи.
Во время выступления Мэй признала, что выборы выдались тяжелыми для ее партии. По ее мнению, причиной провала стала неудача в реализации Brexit.
Напомним, что по итогам местных выборов консерваторы и лейбористы потерпели крупнейшие потери своих мандатов.