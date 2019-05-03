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Трамп провел часовой телефонный разговор с Путиным

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  • 3.05.2019, 20:02
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Стороны обсудили возможность нового ядерного соглашения, денуклеаризацию Северной Кореи и ситуацию в Венесуэле.

Президент США Дональд Трамп более часа беседовал по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Белый дом, передает liga.net.

Стороны обсудили возможность нового ядерного соглашения, денуклеаризацию Северной Кореи и политическую ситуацию в Венесуэле.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила журналистам, что Трамп и Путин говорили о возможности нового многостороннего ядерного соглашения между США, Россией и Китаем или о продлении нынешнего стратегического ядерного соглашения между США и Россией.

Вчера российские власти предостерегли американских "партнеров", что их военное вмешательство в Венесуэлу повлечет "тяжелые последствия".


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