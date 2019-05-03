Джефф Платт: Побеждают обычно не звезды, а команды. У нас она есть 3.05.2019, 20:42

Джефф Платт

Форвард сборной Беларуси порассуждал о выступлении команды на чемпионате мира-2019 в первом дивизионе.

Форвард сборной Беларуси Джефф Платт порассуждал о выступлении команды на чемпионате мира-2019 в первом дивизионе в Нур-Султане.

- Поговорить о казахстанской экзотике, видимо, не получится?

- Пожалуй, я же в Казахстане далеко не впервые. И самое яркое впечатление последних визитов — новая здешняя арена по сравнению с прежней. В остальном все знакомо и уже довольно обыденно.

А нынешний чемпионат?

Вот здесь имеются сюрпризы. Если в более привычном формате топ-дивизиона обычно четкое разделение на фаворитов и андердогов, то здесь, ступенью ниже, не всегда знаешь, чего ожидать от соперников.

- Кто удивил более всего?

- Литовцы своим бодрым началом матча против нас. Согласитесь, неприятно, когда уже на старте уступаешь 0:2. Хорошо, что мы вовремя взяли себя в руки, довольно быстро выправили положение и не дали соперникам сотворить сенсацию.

- Полагаю, фамилия Зубрус о чем-то да говорит? Как игралось против ветерана с таким НХЛовским опытом?

- Понятно, что фамилию слышал, но не более того. Точно не чаще, чем фамилию "Копитар". Но, считаю, какого бы калибра ни были лидеры соперников, если их один-два, решающим фактором их присутствие на льду станет едва ли. Побеждают обычно не звезды, а команды. У нас она здесь есть.

- Сплоченнее, чем год назад в Копенгагене?

- Не стал бы проводить прямых параллелей. Там был другой турнир, другой ростер, другие условия.

- В разговоре с иностранными коллегами отметил то же: отсутствие звезд в составе нашей сборной — не минус, а скорее плюс.

- Совершенно согласен. Куда лучше, если в команде все равны, каждый знает свое роль, и честно ее исполняет, — цитирует Платта пресс-служба ФХБ.