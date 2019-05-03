Порошенко уволил начальника президентской охраны
- 3.05.2019, 20:54
Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины.
Действующий президент Украины Петр Порошенко уволил с должности руководителя личной охраны президента Украины Юрия Федорова.
Соответствующий указ №179/2019 опубликован на официальном сайте президента Украины.
"Уволить Федорова Юрия Витальевича с должности заместителя начальника Управления - начальника Службы безопасности президента Украины Управления государственной охраны Украины", - говорится в документе.