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Порошенко уволил начальника президентской охраны

  • 3.05.2019, 20:54
Петр Порошенко

Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины.

Действующий президент Украины Петр Порошенко уволил с должности руководителя личной охраны президента Украины Юрия Федорова.

Соответствующий указ №179/2019 опубликован на официальном сайте президента Украины.

"Уволить Федорова Юрия Витальевича с должности заместителя начальника Управления - начальника Службы безопасности президента Украины Управления государственной охраны Украины", - говорится в документе.


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