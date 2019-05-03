Жительница Гродно нашла на улице большую сумму денег и вернула хозяйке 3 3.05.2019, 21:57

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58-летняя женщина потеряла 1500 долларов в валюте.

Целлофановый пакет со сбережениями находился сверху в ее дамской сумочке и, когда она шла по улице, вывалился, передает grodno.mvd.gov.by.

Деньги нашла 41-летняя местная жительница и решила обратиться в милицию.

Но еще до прибытия туда правоохранителей потерявшая деньги женщина самостоятельно начала поиски и по пути встретилась с женщиной, которая их нашла. Женщина рассказала о находке, но в отсутствие работников милиции передавать деньги отказалась.

Прибывшим на место стражам правопорядка оставалось лишь констатировать проявленную сознательность жительницы Гродно. И в этом случае вмешательство милиционеров ограничилось лишь этим приятным для всех моментом.