Жительница Гродно нашла на улице большую сумму денег и вернула хозяйке

Жительница Гродно нашла на улице большую сумму денег и вернула хозяйке3
- 3.05.2019, 21:57
- 2,140
58-летняя женщина потеряла 1500 долларов в валюте.
Целлофановый пакет со сбережениями находился сверху в ее дамской сумочке и, когда она шла по улице, вывалился, передает grodno.mvd.gov.by.
Деньги нашла 41-летняя местная жительница и решила обратиться в милицию.
Но еще до прибытия туда правоохранителей потерявшая деньги женщина самостоятельно начала поиски и по пути встретилась с женщиной, которая их нашла. Женщина рассказала о находке, но в отсутствие работников милиции передавать деньги отказалась.
Прибывшим на место стражам правопорядка оставалось лишь констатировать проявленную сознательность жительницы Гродно. И в этом случае вмешательство милиционеров ограничилось лишь этим приятным для всех моментом.