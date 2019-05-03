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В Беларуси изменят концепцию развития детского хоккея

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  • 3.05.2019, 22:41
Фото: fotokto.ru

Молодых хоккеистов одновременно будут готовить к профессии тренера.

В течении минувшего месяца начальник отдела развития и детско-юношеского хоккея ФХБ Антон Мартыненко провел ряд встреч с родителями и выпускниками столичных школ "Динамо", "Юности" и СДЮШОР с приглашением к поступлению абитуриентов в Белорусский государственный университет физической культуры, а именно на кафедру футбола и хоккея. Руководитель объяснил все аспекты вступительной кампании, а также рассказал о перспективах при получении тренерской специальности.

Спортсмены смогут не только повышать свое хоккейное мастерство, продолжая выступать на профессиональном уровне, но и получать наставнические знания, которые будут иметь неоценимую пользу при дальнейшем обучении будущих белорусских чемпионов. Кстати, написание новой концепции развития детского хоккея находится на финальной стадии и с наступающего сезона будет внедрено в обучающую программу хоккейных школ, сообщает пресс-служба ФХБ.


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