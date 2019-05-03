Украина обсудила создание космодрома в Мексике 2 3.05.2019, 22:43

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Иллюстрационное фото

Космодром планируют построить для запуска спутников с помощью украинских ракет-носителей.

Украина и Мексика рассматривают возможность совместного строительства космодрома на территории этой страны. Такие перспективы обсуждались в ходе III Мексиканской аэрокосмической и оборонной выставки FAMEX-2019, которую посетила делегация Государственного космического агентства Украины, сообщает пресс-служба ведомства.

Космодром планируется использовать для запуска спутников с помощью украинских ракет-носителей малого класса.

Как отметили в агентстве, мексиканская сторона выразила заинтересованность в создании такого стартового комплекса и развитии украино-мексиканского сотрудничества в высокотехнологичных сферах.

Ранее сообщалось, что Южмаш и херсонский государственный завод Паллада готовы построить первую в Украине плавучую платформу для запуска ракет.