Украина обсудила создание космодрома в Мексике

Украина обсудила создание космодрома в Мексике2
- 3.05.2019, 22:43
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Космодром планируют построить для запуска спутников с помощью украинских ракет-носителей.
Украина и Мексика рассматривают возможность совместного строительства космодрома на территории этой страны. Такие перспективы обсуждались в ходе III Мексиканской аэрокосмической и оборонной выставки FAMEX-2019, которую посетила делегация Государственного космического агентства Украины, сообщает пресс-служба ведомства.
Космодром планируется использовать для запуска спутников с помощью украинских ракет-носителей малого класса.
Как отметили в агентстве, мексиканская сторона выразила заинтересованность в создании такого стартового комплекса и развитии украино-мексиканского сотрудничества в высокотехнологичных сферах.
Ранее сообщалось, что Южмаш и херсонский государственный завод Паллада готовы построить первую в Украине плавучую платформу для запуска ракет.