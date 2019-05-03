Зеленский поговорил по телефону с канцлером Австрии 3.05.2019, 23:04

Владимир Зеленский

Фото: UNIAN

Себастьян Курц пообещал новоизбранному президенту Украины помочь с реформами.

Канцлер Австрии Себастьян Курц и новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский провели переговоры по телефону. Об этом Курц написал в Twitter в пятницу, 3 мая, передает korrespondent.net.

"Сегодня был дружеский телефонный разговор с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Украина остается важным партнером для Австрии и ЕС, мы будем продолжать активно поддерживать реформы и борьбу с коррупцией", – сообщил Курц.

Канцлер также отметил необходимость достичь прогресса в имплементации Минских соглашений, полностью учитывая при этом территориальную целостность и суверенитет Украины.

Напомним, ранее правитель Беларуси Александр Лукашенко и канцлер Австрии провели встречу в Минске.