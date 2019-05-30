Видеофакт: В Воложинском районе дождем смыло кусок трассы 3 30.05.2019, 7:39

1,945

Фото: группа во «ВКонтакте» «ЧП Беларусь | Будь в курсе!»

Инцидент произошел на автодороге Першаи — Ивенец.

Участок трассы на территории Воложинского района смыло из-за сильного ливня. Видео последствий непогоды появилось в распоряжении портала NewGrodno.

Инцидент произошел днем 29 мая на автодороге Першаи — Ивенец. Судя по всему, из-за сильного дождя произошел размыв грунта, в результате чего образовалась огромная промоина. Из-за дождей в среду затопило населенные пункты ы Воложинском районе, сообщает tut.by.

Фото: группа во «ВКонтакте» «ЧП Беларусь | Будь в курсе!»

Напомним, на 29 мая синоптики объявили оранжевый уровень опасности. «С 12.00 до 18.00 на большей части территории, в том числе в Минске, ожидаются грозы, местами сильные ливни, шквалистое усиление ветра порывами до 15−20 м/с. В отдельных районах град. Комплекс неблагоприятных явлений сохранится до конца дня», — сообщали в Белгидромете.