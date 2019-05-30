Майк Пенс: Поддерживаю мужественного президента Хуана Гуайдо 2 30.05.2019, 8:09

Майк Пенс

Вице-президент США призвал Мадуро уйти в отставку.

Вице-президент США Майк Пенс провел телефонные переговоры с лидером оппозиции Венесуэлы Хуаном Гуайдо и выразил поддержку венесуэльцам, сообщает nv.ua.

Пенс также призвал незаконного правителя Венесуэлы Николаса Мадуро уйти в отставку.

«Поговорил с мужественным президентом Венесуэлы Гуайдо. Сказал ему, Америка будет продолжать быть вместе с Венесуэлой, пока свобода не будет восстановлена! Народ Венесуэлы страдает при диктатуре и угнетении. Николас Мадуро должен уйти», — заявил Пенс.

Spoke with courageous Interim President @Jguaido of Venezuela by phone today. Told him America will continue to stand with Venezuela until freedom is restored! The people of Venezuela are suffering under dictatorship and oppression. Nicolas Maduro must go. #VenezuelaLibre — Vice President Mike Pence (@VP) 29 мая 2019 г.

Напомним, в начале 2019 года лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. США признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы и усилили санкционное давление на режим Николаса Мадуро.

Позже Министерство финансов США внесло в санкционный список министра иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса, венесуэльскую судью Кэрол Падилью, а также центральный банк Венесуэлы и его руководителя Илиана Теран.