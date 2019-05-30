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Майк Пенс: Поддерживаю мужественного президента Хуана Гуайдо

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  • 30.05.2019, 8:09
Майк Пенс

Вице-президент США призвал Мадуро уйти в отставку.

Вице-президент США Майк Пенс провел телефонные переговоры с лидером оппозиции Венесуэлы Хуаном Гуайдо и выразил поддержку венесуэльцам, сообщает nv.ua.

Пенс также призвал незаконного правителя Венесуэлы Николаса Мадуро уйти в отставку.

«Поговорил с мужественным президентом Венесуэлы Гуайдо. Сказал ему, Америка будет продолжать быть вместе с Венесуэлой, пока свобода не будет восстановлена! Народ Венесуэлы страдает при диктатуре и угнетении. Николас Мадуро должен уйти», — заявил Пенс.

Напомним, в начале 2019 года лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. США признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы и усилили санкционное давление на режим Николаса Мадуро.

Позже Министерство финансов США внесло в санкционный список министра иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса, венесуэльскую судью Кэрол Падилью, а также центральный банк Венесуэлы и его руководителя Илиана Теран.


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