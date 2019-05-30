В Ровенской области Украины разбился военный вертолет 30.05.2019, 8:15

Погибли командир бригады и еще три человека из экипажа.

29 мая в 23.27 в Ровенской области была потеряна связь с вертолетом Ми-8, который выполнял учебно-тренировочный полет, сообщила в ночь на 30 мая пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, передает gordonua.com.

"В результате авиационной катастрофы, по предварительной информации, погибли четыре члена экипажа вместе с командиром 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (город Броды Львовской области)" – сказано в сообщении.

Вертолет упал около поселка Сестрятин Радивиловского района.

На месте катастрофы работают спасательные службы и правоохранительные органы, также туда отправилась комиссия Министерства обороны Украины, Генерального штаба и командования Сухопутных войск ВСУ.

Причины авиационной катастрофы выясняются.

Как информирует mil.in.ua, погибший командир – полковник Игорь Мазепа.