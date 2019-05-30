Жители Витебска: «Тунеядцами» считаем наших чиновников 4 30.05.2019, 8:27

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Фото: bortnikau.livejournal.com

Все, что они делают – кивают головой в такт Лукашенко.

Нет предела совершенству. «Декрет о тунеядцах» доработали. Изменения в скандальное постановление о незанятых в экономике внес премьер-министр. В обновленном декрете предусматривается ответственность за недостоверную информацию, сообщает «Белсат».

Борьба с так называемыми «тунеядцами» продолжается, но с новыми исключениями. Вчера вступили в силу очередные изменения в резонансный закон.

Поправки исключают из списка незанятых в экономике супругов чиновников в межгосударственных органах, а также супругов военных атташе и их помощников. Выписать из базы «тунеядцев» смогут также граждан, которые принесут соответствующие документы от своих иностранных работодателей. Новая поправка от Совмина, может, и даст облегчение людям, однако все это не меняет самого главного.

«Декрет как был, так и остается антиконституционным. Грубо нарушает права граждан. Люди имеют право не работать – по Конституции», – однозначно говорит юрист Олег Волчек из «Правовой помощи населению».

Совсем недавно сайт Charter97.org сообщал о шокирующем случае из Бобруйска, когда женщине не дали больничного по болезни ребенка, так как ее муж был на заработках в Польше:

«Я сказала, что муж работает за рубежом. Тогда врач сказал, что справку не даст», – заверила жительница Бобруйска Алеся Горбатенко.

Со вчерашеного дня Совет Министров также ввел персональную ответственность для председателей облисполкомов и Минского горисполкома за информацию в базе незанятых в экономике. Правда, как эти чиновники будут отвечать, в постановлении не прописали.

«Персональная ответственность у нас как правило существует только в заявлениях высоких лиц, если там угрожают, ай-ай-ай!», – говорит Наталья Рябова из Школы молодых менеджеров публичного администрирования SYMPA.

И добавляет, что не видит экономического смысла в нововведениях. Впрочем, и сам Лукашенко еще два года назад посреди нетунеядских протестов признавал, что декрет был подписан совсем с иной мотивацией:

«Это идеологический, моральный декрет. Никаких там больших денег государство не получит».

Журналисты же спросили у жителей Витебска, кого они считают тунеядцами?

«Наверное, все-таки наших чиновников. Мне кажется, все, что они делают, – это вовремя кивают головой».

У прохожих вопрос вызвал либо возмущение, либо смех. Но разве законы ради смеха пишут?