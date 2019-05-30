Белорус Стасевич стал лучшим ассистентом Лиги Европы 30.05.2019, 8:44

Полузащитнику БАТЭ на это понадобилось восемь матчей.

Полузащитник БАТЭ Игорь Стасевич разделил первое место с Виллианом в списке лучших ассистентов Лиги Европы. Оба футболиста сделали по 7 голевых передач, сообщает tribuna.com.

Белорусу на это понадобилось 8 (704 минуты) матчей, тогда как бразильцу – 15 (899 минут) игр. Третье место в таблице занял хавбек «Айнтрахта» Мият Гачинович — на счету футболиста 6 голевых пасов.

Добавим, что вчера Виллиан вышел на замену и провел 20 минут в матче против «Арсенала» в финале Лиги Европы .

«Арсенал» уступил «Челси» (4:1).