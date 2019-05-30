В Эфиопии нашли организмы, способные жить на Марсе 1 30.05.2019, 8:53

Фото: Gomez et al., Scientific Reports

Необычные формы жизни были обнаружены близ вулкана Даллол.

Ученые обнаружили в Северной Эфиопии в долине Данакиль близ вулкана Даллол бактерии с крайне высокой устойчивостью к агрессивным средам.

Данакиль расположен на в 125 метрах ниже уровня моря и считается одним из самых жарких мест на поверхности планеты, пишет Science Alert (перевод – nv.ua).

Высокая температура, соль и безумно низкий уровень pH не являются типичными условиями для жизни. Но никогда не стоит недооценивать способность живых организмов справляться с бедами. Чтобы выжить в горячих источниках вулкана Даллол, с очень кислым pH около 0,25, температурой, достигающей 90 градусов по Цельсию и окружением, наполненным тяжелыми металлами и солями, жизнь действительно должна быть одаренной.

Исследователи собирали гидротермальные жидкости и разбивали солевые осадки, оставшиеся от пузырьков жидкости из горячих источников, и искали в них знакомые последовательности ДНК. Они также фильтровали материал и охотились под микроскопом на визуальные признаки живых клеток.

Авторы работы нашли доказательства существования наноразмерных, солеустойчивых микробов, принадлежащих к археям или Nanohaloarchaea. Микробы имеют размер примерно в 20 раз меньше обычных представителей своей группы и обитают небольшими колониями.

"Это экзотическая, экстремальная среда, в которой организмы должны любить высокую температуру, высокое содержание соли и очень низкий pH, чтобы выжить", - говорит микробиолог Фелипе Гомес из Астробиологического центра в Испании.

Интересно, что похоже, хотя и более суровые условия жизни имеются на Марсе. Марсоход Spirit, совершивший посадку на Красной планете близ кратера Гусева, зафиксировал похожий состав атмосферы.

"Глубокое изучение характеристик этого удивительного места улучшит наше понимание границ жизни на Земле и позволит нам искать жизнь на Марсе и в других частях Вселенной", - говорит Барбара Кавалацци из Болонского университета.