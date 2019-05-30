NEXTA: Могилевские милиционеры организовали «бойцовский клуб» 30.05.2019, 8:59

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Иллюстрационное фото

К участию в «боях без правил» принуждают бывших заключенных.

Блогер NEXTA сообщил о том, что в закрытом отделении Могилевского областного тубдиспансера, в котором лежат бывшие заключенные, проводятся бои без правил. Причем, по словам блогера, их организовывают работающие там милиционеры:

"Неизвестно, являются ли милиционеры одного из районных отделов Департамента охраны МВД Беларуси по городу Могилеву фанатами творчества американского писателя Чака Паланика, но самый настоящий "Бойцовский клуб" они устроили прямо у себя на работе. А их рабочее место - одно из отделений закрытого типа областного тубдиспансера, где лежат бывшие заключенные, которым суд назначил принудительное лечение туберкулеза.

Милиционеры организуют среди пациентов бои без правил и даже устраивают тотализатор. А потом и самих "постояльцев" лупят от души - если поставили деньги и проиграли. Особенно отличаются на ниве менеджмента спортивных единоборств прапорщики милиции Ю. и В.

Покинуть "Бойцовский клуб" нельзя - просто выписаться и уйти из двухэтажного здания с решетками пациенты не могут, ведь они здесь по решению суда. Даже на прогулку их выводят под конвоем".