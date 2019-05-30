Министерство энергетики США: Природный газ – это молекулы американской свободы 30.05.2019, 9:13

Американский газ пошатнул монополию РФ в Европе.

Сразу два представителя Министерства энергетики США на министерской конференции по чистой энергии, которая прошла в Ванкувере, назвали природный газ, добываемый в США, «газом свободы» и «молекулами американской свободы». Пресс-релиз с выдержками из их речей опубликован на сайте министерства, внимание на это обратил телеканал CNN, сообщает РБК.

Представители министерства рассказывали о расширении экспортного терминала компании Freeport LNG по сжижению природного газа на острове Кинтана. «Увеличение экспортных мощностей в рамках проекта Freeport LNG имеет решающее значение для распространения газа свободы по всему миру, предоставляя союзникам Америки разнообразный и доступный источник чистой энергии», — приводятся в сообщении слова заместителя министра энергетики Марка Менезеса.

Помощник министра по ископаемым видам топлива Стивен Уинберг употребил в своей речи похожее словосочетание. «Я рад, что Министерство энергетики делает все возможное, чтобы продвигать эффективную систему регулирования, которая позволяет молекулам американской свободы экспортироваться по миру», — приводятся в сообщении его слова.

Согласно отчету Международной ассоциации импортеров сжиженного природного газа (GIIGNL), экспорт СПГ из США в европейские страны в 2018 году составил 2,7 млн т. Американский природный газ поставлялся в минувшем году в Испанию, Францию, Великобританию, Нидерланды, Бельгию, Турцию, Италию, Португалию, Польшу, Грецию и на Мальту. Еще 10,73 млн т США реализовали азиатским странам.