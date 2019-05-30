Тренер Белорусской федерации триатлона попал в допинговый скандал 30.05.2019, 9:20

Спортсмен утверждает, что тренер предлагал ему принимать запрещенный препарат.

Белорусский триатлонист Алексей Трохимчик опубликовал в своем «Facebook» переписку с бывшим тренером Артемом Буковцом, который, как утверждает спортсмен, предлагал ему принимать запрещенный препарат «Тестостерон-Пропионат», чтобы «показать результаты», сообщает belsat.eu.

Как утверждает Трохимчик, два года назад Артем Буковец (тренер Белорусскй федерации триатлона) предложил ему употреблять допинг.

Эта история всплыла случайно – после того, как Буковец оставил комментарий в адрес Трохимчика под постом другого триатлониста. Сейчас Алексей Трохимчик занимается с другим тренером и живет в Испании.

«История эта всплыла только сейчас, так как этот человек [Артем Буковец. – Прим. Belsat.eu] не прозевал возможности меня зацепить где-то в комментариях, упрекая тем, что мои результаты не могут быть значительными без допинга», – рассказал Belsat.eu Алексей Трофимчик.

Спортсмен утверждает, что предложение допинга заставило его разорвать сотрудничество с тренером.

«Я просто не захотел работать с этим человеком. Это ненормально, что тренер Белорусской федерации триатлона так в открытую предлагает допинг. Тогда я решил промолчать. А теперь, когда он пишет все это и не боится ответственности… Пишет об этом в соцсети (комментарии уже удалены), а потом еще и в личные сообщения, что мне об этом надо молчать – это ненормально, когда такое делает тренер национальной сборной. Почему-то он не боится так говорить», – пояснил спортсмен.

Артем Буковец в разговоре с Belsat.eu заявил, что никого не склонял к употреблению допинга. Тренер утверждает, что Трохимчик не был его воспитанником и вообще не является профессиональным спортсменом. Буковец говорит, что некоторое время назад просто дистанционно консультировал Трохимчика – парень хотел заниматься спортом, задавал тренеру определенные вопросы, а тот ему отвечал.

«Трохимчик не спортсмен и не имеет отношения к спортивной школе. Это человек с улицы, который работает на заводе. Когда-то он ко мне обратился, просил помочь, потому что хотел начать тренироваться. В определенный момент он поинтересовался: а что принимают профессиональные спортсмены в качестве допинга? Ну я и ответил, что читал в интернете. Принимал он что-то потом либо не принимал – не знаю. А теперь он утверждает, что я якобы его склонял принимать допинг. Ложь. Даже если я дал определенную информацию, то что тут такого? Эту информацию может любой загуглить», – отметил Буковец.

По словам Трохимчика, к нему уже обратилось Национальное антидопинговое агентство Беларуси и предложило оставить заявку «о наличии нарушений».

В разговоре с Belsat.eu спортсмен отметил, что пока не приедет в Беларусь, так как боится последствий скандала.

«Я не знаю, какие у меня могут быть проблемы из-за этого. Я думаю, что накануне Европейских игр будет большой резонанс», – считает Алексей Трохимчик.