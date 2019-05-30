Госохрану Украины возглавил киборг «Купол» 3 30.05.2019, 9:29

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Алексей Оцерклевич

Подполковник Алексей Оцерклевич стал известен благодаря военной смекалке в Донецком аэропорту.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил подполковника Алексея Оцерклевича начальником Управления государственной охраны (УГО) и объяснил свой выбор. Об этом сообщается на сайте главы украинского государства, передает liga.net.

Отмечается, что рекомендации по кандидатуре Алексея Оцерклевича Зеленский получил от офицеров, ветеранов, волонтеров и журналистов.

На сайте президента Украины напоминают, что Алексей (Купол) Оцерклевич стал известен благодаря военной хитрости, которая позволила провести без единого выстрела ротацию военных и добровольцев в Донецком аэропорту - прямо на глазах у главаря российских наемников Моторолы.

За личное мужество, самоотверженность и высокий профессионализм Алексей Оцерклевич награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

В то же время отмечается, что он принципиально отстаивал интересы бойцов в спорах с руководством, из-за чего не имел благосклонности со стороны генералов.

"Считаю, что таких офицеров, как Алексей Оцерклевич, а также профессиональных сержантов и рядовых бойцов, которые добровольно шли в армию в 2014-м и которых армейская бюрократия затем выжимала из рядов ВСУ, время повышать и возвращать к активной службе. Убежден, что с новыми сложными обязанностями Алексей Оцерклевич справится достойно. Ведь со мной ему точно придется несладко. Я намерен ходить к людям - так часто, как смогу. Несмотря на риски, которые в этом будут видеть работники УГО", - прокомментировал назначение Владимир Зеленский.

Редактор Censor.net Юрий Бутусов рассказал об Алексее Оцерклевиче у себя в Facebook. Оцерклевич был заместителем командира и и.о. комбата 1-го батальона 93-й бригады в декабре 2014-го, батальон принял самое активное участие в зимних боях за ДАП, более 40 воинов пало смертью храбрых.

Бутусов рассказал историю о том, как в 2014 году, согласно договоренности командования сектором и бригады, Оцерклевича и комбата 90-го батальона Олега Кузьминых направили на переговоры с террористами "Моторолы". "В Донецком аэропорту установили очередное "перемирие", и под прикрытием переговоров надо было направить защитникам нового терминала две машины с боеприпасами и водой. Стрелять нельзя. Нашим бойцам, которые ехали на ротацию, командование приказало дать себя обыскать, боеприпасы с собой брать россияне запрещали. По условиям Минских соглашений новый терминал должен был отойти под контроль противника" - пишет журналист. Оцерклевич и Кузьминых выполнили задачу, ротация прошла в терминале, и обе машины благополучно дошли до терминала.

После зимних боев Оцерклевич стал комбатом 1-го батальона 54-й бригады, воевал на Светлодарской дуге. В 2017-м после 13 месяцев на передовой, 54-ю бригаду вывели в полевой лагерь с палатками, где в душевой не былокраников. Оцерклевич получил новую должность - заместителя командира бригады, и чтобы найти краники обратился к волонтерам. Разразился скандал, и командующий ОК "Восток" генерал Красноок добился отстранения "Купола" от должности спустя двое суток, рассказывает Бутусов.

Через некоторое время Оцерклевич получил назначение в штаб Сухопутных войск в Киеве.