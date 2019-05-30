«90% автомобилей пригоняется под льготников» 2 30.05.2019, 9:33

2,713

Во сколько обойдутся белорусам авто из-за границы.

Недавно принятый указ №140, позволяющий отдельным категориям граждан (многодетным и инвалидам) экономить 50% при уплате таможенных платежей, подогрел интерес к автомобилям из США. А постоянно растущие цены на топливо заставляют смотреть в сторону гибридов и электромобилей. Во что обойдется их растаможка "по-льготному" и каким будет общий бюджет покупки? В этом разбирался сайт abw.by.

Chevrolet Volt

Начнем с гибридов. Один из наиболее интересных вариантов в сегменте недорогих моделей – Chevrolet Volt. Сам концерн GM даже назвал его электромобилем с удлинителем хода. На самом деле это все-таки подзаряжаемый гибрид, просто запас хода на одной только электротяге превышает 50 км (официально заявлен 61 км для Volt 2013 модельного года и 85 км для второго поколения 2016 модельного года). А это значит, что при определенной сноровке можно неделями ездить по маршруту дом - работа - магазин - дом, используя только электрический режим и заряжаясь при каждом удобном случае от розетки. Нет зарядки - не беда: Volt просто поедет в гибридном режиме, оставаясь более экономичным, чем традиционные автомобили с ДВС.

"Если говорить о первом поколении Volt 2010-2015 годов выпуска, то на сегодняшний день это один из самых доступных гибридов на рынке, - замечает автодилер Дмитрий Больдюсов. - Такая модель с учетом доставки из США и всех платежей, включая восстановление, впишется в бюджет от 11.000 долларов (здесь и далее указываются цены "под ключ", с учетом льготной растаможки. - Прим. авт.). Свою роль играет тот факт, что на Volt первого поколения применяется двигатель объемом 1,4 литра. Если применять 140-й указ о возмещении 50 процентов таможенный платежей, то получим всего 1190 евро таможенной пошлины. С учетом того, что 90 процентов заказов сейчас идет с применением указа, имеет смысл говорить именно про "льготные" таможенные платежи".

А сейчас в категорию автомобилей возрастом от 3 до 5 лет попадает и второе поколение Volt (2016-2019 г.в.), которое во всех отношениях интереснее предыдущей версии. И это не только более привлекательный дизайн и "дорогой" интерьер, но и существенно улучшенная гибридная установка с новой батареей на 18,4 кВт*ч, более эффективными электромоторами и контролером. Как результат, динамика стала лучше, а заявленный запас хода на электротяге составляет уже 85 км. Вырос и общий запас хода в гибридном режиме - с 610 до 676 км. Секрет прост: на Volt II установлен более мощный и экономичный бензиновый двигатель с непосредственным впрыском топлива (102 л.с. против 86 л.с. у первого поколения).

У новой модели рабочий объем двигателя увеличился, но все равно вписывается в 1,5 литра, так что "льготная" растаможка 3-летнего автомобиля обойдется в 1275 евро. А это значит, что Volt II из США сейчас обойдется от 17.000 "под ключ". Дмитрий как раз приводит пример такого автомобиля, который совсем недавно был доставлен клиенту. Chevrolet Volt 2017 г.в. с не очень большими повреждениями был привезен для клиента Антона, который заказывает уже не первый автомобиль в компании AutoGroup.by. Летом 2018-го была публикация о заказе и восстановлении другого автомобиля, который покупался тем же клиентом. С публикацией можно ознакомиться здесь.

Toyota Prius

И все же более известными и распространенными являются лифтбеки Prius, причем с 2015 года выпускается новое поколение с индексом XW50. Использование новейшей модульной платформы TNGA позволило понизить центр тяжести и улучшить жесткость кузова, а доработанная силовая установка обеспечивает экономию топлива на 10% относительно прежней версии.

Как и ранее, Prius оснащают проверенным годами и положительно зарекомендовавший себя ДВС объемом 1,8 литра. И пускай таможенные платежи выше по сравнению с Volt, льгота по 140-му указу делает данное различие не таким ощутимым. Итого Prius XW 50 с учетом доставки в Минск, таможни и восстановления может получаться от 15.500$.

Не забудем и про модель Prius V, которая относится к семейству третьего поколения, но все еще актуальна для нашего рынка, так как американская версия выпускалась до 2017 года. По сравнению с обычным Prius этот гибрид крупнее и может предложить более вместительный салон и багажник, практически сопоставимый с компактвэнами. Уровень цен на данное авто сопоставим с Prius XW50, может быть, чуть дешевле - от $14.500

В этом году становится "проходным" подзаряжаемый гибрид Prius Prime, который дебютировал весной 2016-го. Силовая установка такая же, как у обычного Prius, но тяговая батарея имеет увеличенную до 8,8 кВт*ч емкость, и это уже обещает запас хода на одной только электротяге 35 км. Да, это меньше, чем у Volt, зато в гибридном режиме Prius демонстрирует лучшую топливную экономичность (заявленный расход менее 2 л / 100 км), а общая автономность достигает 960 км!

"Как и в случае с обычным Prius, можно выбирать: покупать не сильно поврежденный 3-летний экземпляр и растаможивать его от объема или же отдать предпочтение более свежему, но сильнее пострадавшему автомобилю, чтобы была выгодна растаможка от стоимости. В любом случае Prius Prime из США сейчас обойдется примерно в 17.500 долларов", - отмечает автодилер.

А как же "электрички"?

"Nissan Leaf, Fiat 500 Electric - такие заказы сегодня есть !" - говорит Дмитрий Больдюсов. Цены на эти модели находятся на привлекательном уровне. Если найти не очень сильно поврежденный экземпляр, это может стать интересным вариантом для покупки. Например, электрический Fiat с учетом всех расходов обойдется от $13.500. Nissan можно вписать в чуть более скромный бюджет - от $12.000.

Таможенная пошлина на электромобили сегодня составляет 54% на авто до трех лет и 15% пошлина плюс 20% НДС на авто старше трех лет. Еще один нюанс, о котором не все знают: такие модели, как BMW i3 и i8, растаможиваются именно как электромобили, даже несмотря на наличие ДВС, который используется лишь в качестве удлинителя хода, а не основного агрегата. В отличие от того же Chevrolet Volt, который все-таки рассматривается как гибрид и растаможивается по ставкам для автомобилей.