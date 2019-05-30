Девять удивительных вещей, которые происходят с человеком во время сна 2 30.05.2019, 9:51

2,322

Сон – это не просто отдых.

В процессе отдыха мы практически отрезаны от внешнего мира, но наш мозг не перестает работать, пишет lifehacker.ru.

1. Мы переживаем несколько циклов сна

Сначала организм проходит первую стадию медленного сна. Мы начинаем дремать, но все еще частично осознаем окружающую действительность. После второй и третьей стадий начинается фаза быстрого сна. Во время нее нам снятся сны. Полный цикл составляет 90—120 минут и повторяется 4–5 раз за ночь.

2. Из мозга выводятся отходы

По данным исследований, во время сна активизируется система выведения отходов. Через мозг быстрее прогоняется спинномозговая жидкость. Так удаляются токсичные вещества. Например, молекулярный мусор, который накапливается за день и может привести к болезни Альцгеймера и деменции.

3. Новая информация откладывается в памяти

Во время сна мозг перемещает информацию из кратковременной памяти в долгосрочную. Поэтому сон так важен для обучения. Он буквально помогает закрепить полученные сведения для дальнейшего использования. Так что если вам предстоит сдача экзамена, то лучше выспаться, чем зубрить всю ночь.

4. Мы на время теряем способность двигаться

В фазе быстрого сна мозг отключает нейроны, ответственные за движение. Такой временный паралич нужен для нашей же безопасности. Благодаря нему мы не пинаемся, не толкаемся и вообще не воспроизводим свои действия из сновидений. Это состояние обычно длится около 20 минут.

5. Мозг восполняет запасы энергии

Организму в целом и мозгу в частности нужно достаточное количество сна, чтобы правильно функционировать. Это объясняет, почему мы переедаем, когда не высыпаемся. При недостатке сна вырабатывается больше гормона голода грелина. В таком состоянии нас тянет на калорийные продукты и простые углеводы вроде пончиков или хлеба.

6. У нас автоматизируются двигательные навыки

В фазе быстрого сна мозг консолидирует сведения о полученных двигательных навыках. Как только информация о действии попадает в височную долю, больше не нужно о нем думать. Вы будете выполнять его автоматически. Поэтому, если хотите лучше водить, танцевать или играть в теннис, дольше спите.

7. Мы принимаем важные решения

Если разрываетесь между двумя вариантами — поспите. По данным исследований, во время сна наш мозг обрабатывает сложные проблемы. Когда проснетесь, принять решение будет легче.

8. Мы отдаляемся от реальности

В фазах глубокого сна мозг отключается от окружающего мира. Этим объясняются такие явления, как разговоры и ходьба во сне. По данным Американского национального фонда по проблемам сна, вероятность аномального поведения возрастает, когда мы долго не высыпаемся. Так что старайтесь спать положенные 7–8 часов.

9. У нас возрастает творческий потенциал

В поисках вдохновения? Ученые из Калифорнийского университета в Беркли обнаружили, что во время сна мозг улавливает отдаленные ассоциации между сведениями. Днем мы их просто не замечаем. После сна участники эксперимента на 33% чаще находили креативные решения.