На аукционе продают вино 17 века с затонувшего корабля 7 30.05.2019, 10:41

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Cтоимость бутылок составит от $32 942 до $38 010.

Недавно экспедиция, исследующая побережье Германии, подняла из трюма затонувшего корабля XVII века дюжину бутылок крепкого красного вина — и теперь любой желающий сможет пополнить ими собственную коллекцию редкого алкоголя, пишет «Популярная механика».

Хорошее вино — старое вино. Бытует мнение, что чем дольше выдерживали этот чудесный напиток, тем лучше раскрываются тонкие нотки его вкуса и аромата. Что ж, у ценителей появилась возможность попробовать по‑настоящему старое и уникальное вино. На следующей неделе в Лондоне Christie's выставит на аукцион бутылки вина, датированные 1670−1690 годами. По оценкам аукционного дома, стоимость бутылок составит от $32 942 до $38 010.

Современная история этих удивительных находок началась в 2010 году, когда во время миссии по исследованию океанического дна у побережья Германии исследователи обнаружили место кораблекрушения. В судне, затонувшем на глубине 40 метров, под слоем грязи была обнаружена старая корзина, а в ней — 14 чудом уцелевших бутылей.

Одна из них все-таки пострадала во время раскопок, а вторую пришлось вскрыть для проведения экспертизы. Регис Гужон, профессор энологии в Университете Бургундии говорит, что содержимое бутылок — это именно вино, на что указывают следы винной кислоты и продукты распада танинов. Кроме того, исследование также выявило присутствие ресвератрола, который, по словам Гужона, показывает, что в бутылках содержится «крепкое красное вино». Профессор уверяет, что кроме небольшого количества кислот, к примеру молочной и уксусной, вино все еще содержит небольшой процент этанола.

Теоретически с помощью пары бутылок этого вина кто-то даже может опьянеть, однако Christie's настоятельно не рекомендует употреблять данный напиток. «Вино чрезвычайно старое, и, поскольку оно не крепленое, его пригодность в пищу крайне сомнительно. Стоит рассматривать эти бутыли скорее как историческое наследие и превосходный пример мастерства виноделов прошлого», предупреждает аукционный дом.