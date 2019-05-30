Закон о «тунеядцах»: властям есть что скрывать 10 30.05.2019, 10:48

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Фото: bortnikau.livejournal.com

Изменения в скандальный декрет носят косметический характер.

Ожидания какого-то прорыва в законодательстве о «тунеядцах», как большинство жителей Беларуси продолжает называть трудоспособных граждан, не занятых в экономике, не оправдались. Нормативный акт правительства, которым внесены в него изменения, явно носит косметический характер и не затрагивает интересы широких кругов населения, попавших в «черные списки», пишет «Экономическая газета».

Они предусмотрены постановлением Совмина от 25.05.2019 № 333, большинство норм которого вступили в силу с 30 мая 2019 г. Документом откорректировано соответствующее Положение о порядке отнесения трудоспособных граждан к не занятым в экономике, которым в т.ч. регламентируется и порядок создания и ведения базы данных «тунеядцев», которое было утверждено в прошлом году постановлением Совмина от 31.03.2018 № 239.

Посудите сами. Во-первых, из указанной базы данных будут исключены жены и мужья тех, кого власти назначили на должности в различных межгосударственных органах, а также тех, кто работает в иностранных или международных организациях (если эти организации подтвердят такой факт), и отдельных дипломатических работников. Большинству населения нашей страны интересы этой весьма узкой прослойки граждан слишком далеки, чтобы о них говорить.

К тому же в декабре 2018 г. жен и мужей дипломатов и административно-технического персонала посольств и консульств из числа «тунеядцев» уже исключили. Получается, что кого-то из них забыли, а сейчас свою ошибку исправили.

Во-вторых, военным комиссариатам дано поручение сообщать созданным «на местах» комиссиям, отвечающим за ведение базы данных «тунеядцев», данные о гражданах, которые призваны и уже отправлены по месту прохождения срочной военной службы и службы в резерве. Они должны будут делать это до 20 июня т.г. – по «весенним» призывникам и до 20 декабря т.г. – по «осенним».

Эту норму, на наш взгляд, также следует оценить как исправление своих же собственных «недочетов» и попытку несколько снизить чудовищную цифру в полмиллиона человек, включенных в эту базу первоначально. Напомним, что такую информацию озвучила министра труда и соцзащиты Ирина Костевич в декабре прошлого года.

И последнее, третье изменение, заслуживающее хоть какого-то внимания. В постановлении № 333 введена персональная ответственность за то, чтобы информация, на основе которой формируется база данных «тунеядцев» была достоверной. Наказание предусмотрено для руководителей республиканских органов госуправления и других госорганизаций, подчиненных правительству, председателей облисполкомов и Мингорисполкома, а также других организаций, которые подают информацию в эту базу. Однако, поскольку сами меры ответственности за то, что предоставленная информация окажется недостоверной, не установлены, можно говорить лишь о формальном «реверансе» властей в сторону возмущенного «тунеядскими играми» населения.

Несколько смущает и тот факт, что некоторые нормы постановления № 333 от широкой общественности скрыли под грифом «для служебного пользования». Получается, есть, что скрывать.