Российские банки недосчитались нефтедолларов 3 30.05.2019, 10:55

Процесс пополнения запасов валюты в российской банковской системе остановился.

По итогам апреля валютные резервы банков - в виде средств, размещенных на депозитах и корсчетах за рубежом - практически не изменились, сообщает в обзоре по сектору Райффайзенбанк, сообщает finanz.ru.

На 1 мая их объем составил 12,3 млрд долларов - на столько собственная «валютная подушка» банков превышала обязательства перед клиентами.

За месяц на валютные счета клиентов физлиц и юрлиц пришло 0,8 млрд долларов. Еще 2,1 млрд долларов банки выручили за счет погашения ранее выданных кредитов.

Из общего притока валюты по кредитно-депозитным операциям (2,9 млрд долларов) чуть больше четверти (0,98 млрд долларов) ушло на погашение внешних займов. Почти столько же (0,9 млрд долларов) было вложено в валютные ценные бумаги.

Хотя в апреле ЦБ отчитался о рекордном с начала года притоке валюты по текущему счету (12,7 млрд долларов), до российских банков эти деньги не дошли. Из итоговой суммы 9,5 млрд долларов покинуло страну в виде вывоза капитала частным сектором.

Но у банков иностранные счета не выросли. Это означает, что «вывоз капитала был обусловлен не финансовым сектором, а корпорациями», делает вывод аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.

Они «либо не ввезли большой объем экспортной выручки, либо вывозили за рубеж прибыль, заработанную на территории России», констатирует он.

«Именно наличие такого вывоза капитала лишает рубль потенциала для укрепления при текущих ценах на нефть и создает риски для ослабления в случае их коррекции», - предупреждает эксперт.

Тем не менее, уже накопленных валютных резервов банкам хватит примерно на 6 месяцев, оценивает Порывай. Их текущий размер в 1,5 раза выше, чем на ту же дату (1 мая) прошлого года.

Запасы валюты были пополнены «в том числе за счет ускоренной конвертации банками валютных кредитов в рубли, при которой происходит переоформление валюты кредита на рубли без движения денежных средств», пишет Порывай: это снижает общую валютную позицию (ОВП) на балансе и позволяет банкам покупать валюту на споте.

«Проедать» валютные резервы банковской системе неизбежно придется летом, когда баланс валютных потоков сезонно ухудшается: доходы от экспорта углеводородов снижаются, а отток капитала увеличивается из-за конвертации в доллары дивидендов, которые получают зарубежные держатели российских акций.