Самолет «Аэрофлота» совершил аварийную посадку в Шереметьево 3 30.05.2019, 11:01

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Архивное фото ТАСС

Самолет летел из Москвы в Грозный.

Самолет Airbus A320 совершил вынужденную посадку в московском аэропорту Шереметьев, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в аварийных службах. По данным сервиса FlightRadar, самолет принадлежит авиакомпании «Аэрофлот», пишет tvrain.ru.

Уточнение. ТАСС исправил заметку об аварийной посадке самолета. Первоначально сообщалось, что аварийную посадку совершил Sukhoi Superjet, однако затем появилась информация о вынужденной посадке A320.

«Интерфакс» сообщает, что в Шереметьево вернулся самолет, вылетевший из Москвы в Грозный. Посадка прошла штатно, никто не пострадал. Источник «Ведомостей» уточняет, что аварийной посадки не было и самолет был вынужден вернуться в аэропорт из-за срабатывания датчика на борту. О чем именно идет речь, не уточняется.

По словам источника агентства, командир экипажа сообщил диспетчерам о неисправности системы пожаротушения и принял решение вернуться в аэропорт. ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что на борту сработал пожарный датчик.

По данным сервиса FlightRadar, аварийно севший самолет принадлежит авиакомпании «Аэрофлот». До возникновения неполадок на борту самолет пролетел почти полпути.