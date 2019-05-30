Минчанин заказал кухню за €24 тысячи – а получил пять потрепанных шкафчиков 18 30.05.2019, 11:07

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Скандальная история оказалась не единственной.

Можно бесконечно смотреть, как горит огонь, как течет вода и как мебельщики кормят клиентов завтраками. В редакцию Onliner часто приходят письма от тех, кто заплатил деньги за изготовление кухни и остался ни с чем. Но эта история — из ряда вон. Алексей заказал кухню от элитной итальянской фабрики у официального дилера и внес аванс на сумму 25 410 рублей. Казалось, когда речь идет о таких деньгах, поставщик должен пойти на все, чтобы не лишиться имени и бизнеса, который сыто кормит его. Но перед вами тот случай, когда респектабельные клиенты взамен денег получили то же, что и обычные люди, имеющие дело с мелкими шарагами, а именно ничего (или несколько модулей подешевле). Эти истории свидетельствуют о том, что головная боль не всегда приходит с корочкой ипэшника, а порой — в дорогом костюме и с лицензией на руках.

Первая история

Пару лет назад Алексей купил квартиру в одной из самых дорогих минских новостроек. По-настоящему «запал» на нее, в порыве страсти долго торговался и, когда мечта осуществилась, решил не жалеть денег на ремонт.

— Мы с женой любим готовить, проводим на кухне очень много времени, поэтому хотели сделать все максимально удобным, красивым, с расчетом на то, что будем очень долго жить здесь. Поэтому кухню мы выбирали из топовых производителей, представленных в Беларуси. Рассматривали Scavolini, Porto-Porto, в итоге остановились на Valcucine. Да, кухня очень дорогая, но это не просто кухня. Эта мебель воспринимается как произведение искусства, а не что-то утилитарное. Именно за это мы готовы доплачивать. Если ты один раз увидишь и пощупаешь такую штуку, другие потеряют для тебя ценность.

Для того чтобы показать, как выглядит и ощущается мебель такого класса, Алексей выдвигает ящик комода в спальне: ножки и внутренняя обивка — из кожи, во всем угадываются качество и стиль.

— Одним словом, мы решили, что хотим эту кухню и закажем ее. В тот момент я работал в банке, и у меня не было абсолютно никакой возможности ездить куда-то, с кем-то договариваться, оформлять заказ. Этим занялась мама в силу наличия свободного времени.

Кухня, которую мы заказывали, состоит из двух частей: одна часть — это Lube, а вторая — Valcucine. У Valcucine было уникальное решение в виде замыкающегося острова — это вещь, которую другие производители не делают. А «стенка» из кухонных шкафчиков была не так принципиальна, и чтобы упростить себе жизнь, мы заказали «стенку» фирмы Lube, которая стоит значительно дешевле. Если общая сумма составляет 55 тыс. рублей, то «стенка» — порядка 12—15 тыс. Точную сумму я не вспомню, а в договоре она не прописана.

Мать Алексея заключила договор с фирмой «ШаТо Стайл», директором которой является Юрий Шатер — один из первых поставщиков итальянской мебели в Беларусь. По словам Шатера, с Valcucine он работает уже 19 лет, и у нас нет повода не доверять его словам. А у Алексея не было повода не доверять самому Шатеру, хотя больше 10 лет назад бизнесмен серьезно «проштрафился» перед государством: ввозил мебель и предметы интерьера по подложным документам, уклоняясь от уплаты таможенных пошлин. Когда началось преследование, Шатеру удалось покинуть страну, но через пару лет Интерпол задержал его на границе с Австрией. Бизнесмен обещал расплатиться с государством и отделался пятью годами «химии».

— Первоначальный взнос по договору составил €11 тыс. Ремонт у нас затянулся, поэтому поставщика мы особо не дергали. Но и ждать не просили. Он мог привезти кухню в любой момент, а собрать позже, но решил привезти ее, когда будет удобно нам. Что ж, когда все было готово к монтажу, он нам действительно привез кухню Lube, которая стоит порядка 12—15 тыс. рублей. Но при этом навязал нам определенные размеры посудомоечной машины, которая в итоге сюда не влезла.

Производитель ее обратно не принимает, потому что мы купили ее достаточно давно. Мы просто выкинули 2500 рублей на технику, которую не можем использовать. Сами кухонные модули тоже были не в порядке: скол на дверце, повреждены внутренние стенки.

Более дорогую часть кухни от фабрики Valcucine нам до сих пор не привезли, хотя договор заключен в сентябре 2017 года, и крайний срок по нему — 100 банковских дней с момента внесения предоплаты. При этом Юрий Шатер нам говорил, что оплатил заказ в Италии, и в то же время рассказывал итальянцам, что он с нами все улаживает и у нас к нему претензий нет. Когда же мы задали фабрике вопрос напрямую, то получили от Valcucine официальное письмо, в котором сказано, что Шатер им деньги не переводил.

В этот момент Юрий попытался как-то сгладить свой «косяк», договориться с фабрикой о прямой поставке кухни нам по дилерской цене и обещал вернуть аванс, но ничего не добился. Не знаю, может, у него с фабрикой отношения испортились, когда они поняли, с кем связались. В итоге договориться о прямой поставке помог российский дилер Valcucine. А в этом году, когда итальянцы наконец поверили, что ситуация с «ШаТо Стайл» — не какое-то недоразумение, фабрика Valcucine отозвала у фирмы лицензию.

По словам Алексея выходит, что поставщик остался должен ему порядка €4,5 тыс. за остров, полочки, раковину и внутренние «органайзеры» для ложек-вилок от фабрики Valcucine. Это без учета посудомоечной машины, которая не подошла по размерам, и повреждений на модулях, которые Шатер все-таки привез. С момента заключения договора прошло 19 месяцев.

— Я хочу вывести его на чистую воду. Ведь ситуация абсурдная. Человек продолжает жить на широкую ногу, на [одной из самых дорогих улиц Минска], он фактически мой сосед. Его постоянно видят вечерами в кафе, он ни в чем себе не отказывает. В личном разговоре Шатер честно сказал: «Я привык жить красиво и ваши деньги потратил на себя», — утверждает Алексей.

Я обращался в милицию, нас отправили в суд. Но если дело ограничится гражданским судом, Шатер просто не понесет ответственность, которую заслуживает. В прокуратуре нам сказали, что будет намного проще найти других потерпевших с помощью публикации в СМИ. А я думаю, что потерпевших много. Просто не все обращаются. Кто-то стесняется, кто-то потерял относительно небольшую сумму и им просто стыдно идти в милицию.

Вторая история

Алексею удалось найти еще одного человека, который заплатил «ШаТо Стайл» большие деньги за воздух. Его тоже зовут Алексей, он заказал у официального дилера элитную кухню за €14 тыс. и внес €7 тыс. предоплаты. Сроки исполнения обязательств по договору истекли в июле 2018 года. Взамен своих денег Алексей получил то же, что и многие другие герои мебельных эпопей, — ничего.

— Поставка должна была состояться в течение 90 рабочих дней, но не состоялась. Я начал звонить директору фирмы, ответы такие: «Месяцок подождем», «Два месяца подождем», «Еще через месяц, возможно, что-то поменяется». У Шатера ничего нет, — убежден Алексей. — У фирмы заблокированы счета и арестовано имущество. Вот уже два месяца Юрий обещает что-то заложить, продать, отдать деньги, но все это на уровне телефонного разговора: я ему звоню, он меня кормит обещаниями, и мы прощаемся. Я ему отправлял претензионное письмо, Шатер признал этот долг, наметил сроки для его возврата, сроки вышли. Так что надежд, иллюзий я не питаю. Мой адвокат уже подготовил документы, и я буду подавать иск на возврат своих средств в принудительном порядке. Но, к сожалению, я буду далеко не первым в очереди.

Сейчас на компании «ШаТо Стайл» числится два исполнительных производства, причем остаток долга по одному из них составляет 157 тыс. рублей.

Позиция бизнесмена

Юрий Шатер лично пришел в редакцию, чтобы объясниться. Не пытался запутать следы и не мудрил с цифрами. Не смог или не захотел ответить на вопрос, куда делись деньги. Но уверял, что клиенты вошли в положение и что с каждым у него своя договоренность по возврату.

— В первой истории моим клиентом является не Алексей, а его мать Лариса. Возможно, Алексей слишком резко воспринимает эту ситуацию и не в курсе всех тонкостей. Лариса заказала кухню из двух частей: одна — фабрики Lube, а вторая — Valcucine. По кухне Lube мы свои обязательства выполнили. Но потом, к сожалению, произошла неприятная история, мы потеряли дилерство с фабрикой Valcucine, потому что я не смог выполнять перед ними свои обязательства.

— Как это случилось?

— Я бы не хотел, чтобы вы об этом писали. Это очень давняя история, лично моя история, больше ничья, не какой-то компании «ШаТо Стайл». Я Valcucine торгую с 2000 года. И они отозвали у меня лицензию не потому, что я не оплатил заказ, а из-за отсутствия заказов, объемов… Плюс к этому я ушел из помещения на Победителей, не смог платить аренду, и у меня не стало салона. А отсутствие салона определяет, к сожалению, много сложностей.

Со вторым Алексеем я только что общался. Он мне звонил в 11:23, и завтра мы с ним встречаемся.

Юрий набрал номер Алексея, включил громкую связь и стал выяснять отношения: мол, как же так, Алексей, «заказали» статью на Onliner, а у нас ведь с вами договоренности.

— Я в этом пока не участвую, — ответил Алексей. — Меня активно завлекают в это, но я все-таки на вас надеюсь. На меня вышла женщина, Лариса ее зовут. Сказала: «Все, я подаю (то ли в суд, то ли в милицию. — Прим. Onliner)». Но я ей ответил: «Во-первых, человек мне дал слово. Поэтому [обращаться куда-то] — однозначно нет». Да, мне позвонили с Onliner, да, я подтвердил, что есть такая ситуация: заплатил деньги и не получил на сегодня кухню. Но я не говорил, что меня кто-то кинул, кто-то мошенник или что-то еще. Поэтому я вам сегодня и набрал, потому что все просят [поучаствовать], но вы мне дали слово, и у нас с вами договоренности.

Удовлетворенный таким ответом, Юрий попрощался с Алексеем и продолжил разъяснять ситуацию.

— Обоим клиентам я предоставил возможность заказать кухню из Италии по дилерской цене, то есть гораздо дешевле, чем они получили бы при посредничестве дилера. Такой возможности ни у кого нет. Никто, кроме дилера, не может поехать в Италию и заказать кухню. Ни вы, ни хозяин Onliner… Это была моя инициатива, и всех это устроило. Поскольку я работал с Valcucine 19 лет, мне удалось их уговорить, чтобы в этой сложной ситуации людям поставили кухню по сниженным ценам, чтобы хоть как-то компенсировать неудобства. Они экономят в этой сделке 50%! И к моменту прихода этой кухни я возвращаю предоплату ввиду того, что я проштрафился. Это честно, это справедливо, и Лариса сказала: «Окей, давайте так и сделаем».

— А почему вы не возвращаете предоплату сейчас? Ведь в Италию вы ее не отправляли.

— Я Ларисе уже объяснил, что моя ситуация по работе зашла в тупик и сейчас мы берем деньги в лизинг под залог недвижимости. Только что при вас я разговаривал с Алексеем, и с Ларисой на этой неделе у нас тоже назначена встреча. Мы решаем вопрос, у нас есть договоренность, и я намерен ее исполнять.

Когда-то по мне было уголовное дело, я выплатил весь ущерб, моему мебельному бизнесу насчитали огромные суммы, и я пошел по пути того, чтобы все это выплатить. Продал салон, квартиры — все, что было. Ни один человек не пострадал, ни один. Хотя тогда их были сотни.

И сейчас я с каждым из клиентов общаюсь отдельно, ищу возможность договориться, выполнить обязательства и, в принципе, на этом закончить. Не хочется быть человеком, который кого-то обманул.

Алексей (тот, что из первой истории) утверждает, что в разговоре с нами бизнесмен все-таки лукавил: и о кухне за полцены, и о причинах отзыва лицензии.

— В августе 2018 года мы вышли на фабрику, отправили им имейл с вопросом о том, выполняется ли наш заказ, и получили ответ: «Заказ на вашу кухню от ООО „ШаТо Стайл“ получен, но он не передан на производство, поскольку не был оплачен. Рекомендуем вам связаться с нашим дилером для получения более подробной информации по этому вопросу». Как вы понимаете, дилер — это и есть «ШаТо Стайл», и в письме не содержится ни слова о том, что он «бывший» и что у него отозвана лицензия. На тот момент прошло 11 месяцев с тех пор, как мы передали Шатеру €11 тыс.

Что касается дилерской скидки, которую для нас в итоге выбил не Шатер, а российский дилер Stels, растаможка и доставка тоже будут стоить денег, и немалых. По очень грубым подсчетам, со всеми этими расходами кухня обойдется нам в сумму порядка €20 тыс.